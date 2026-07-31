День ангела 6 августа: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 6 августа / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 6 августа

6 августа 2026 года поздравьте с именинами Льва, Спаса.

Лев — древнегреческое происхождение, означает «король зверей». В детстве вспыльчив, нетерпелив, подвижен. Во взрослом возрасте становится амбициозным, рассудительным, энергичным.

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Спас — старославянское имя, переводится как «Бог-спаситель». В детстве добр, спокоен, общителен. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, решительным, целеустремленным.

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День ангела 6 августа — душевные поздравления в прозе

День ангела 6 августа — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть жизнь будет наполнена светом, добром, искренними людьми и приятными событиями.

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С Днем ангела! Пусть Господь дарит силы, вдохновение и мудрость, а ангел всегда поддерживает в важные моменты.

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Счастливого Дня ангела! Желаю мира в душе, радости в сердце, довольства в доме и любви рядом.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть каждый новый день приносит улыбки, веру в лучшее и исполнение самых заветных желаний.

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С Днем ангела! Пусть небесный защитник бережет тебя от всех невзгод, а жизнь дарит множество поводов для счастья.

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