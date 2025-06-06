День ангела 6 июня: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 6 июня, день ангела / © Pixabay

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Кто празднует день ангела 6 июня

6 июня 2025 поздравьте с именинами Георгия, Иллариона.

Георгий — древнегреческое происхождение, означает “земледелец”. В детстве добрый и порядочный, но часто живущий в выдуманном мире. Во взрослом возрасте становится самоуверенным, решительным, умеет ободрить, но о своих проблемах не говорит.

Илларион — древнегреческое имя, переводится как “веселый”. В детстве подвижный, чувствительный, легко обучающийся. Во взрослом возрасте становится успешным, носит твердый характер, как отец спокоен и справедлив.

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День ангела 6 июня — душевные поздравления в прозе

День ангела 6 июня — душевные поздравления в прозе / © Pixabay

Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель каждый день охраняет тебя от бедствия, ведет правильным путем и наполняет сердце светом и добром. Желаю силы духа, гармонии, вдохновения и счастливой судьбы!

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С Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом — в радости и в испытаниях, в решительных шагах и тихих мечтах. Желаю, чтобы жизнь твоя была щедрой на любовь, здоровье, счастье и благополучие!

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Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть каждый день будет освещен небесным светом, а твой ангел хранит тебя от тревог, даруя душевное спокойствие, веру в себя и надежду на лучшее.

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С праздником твоего ангела! Пусть душа твоя всегда будет открыта для любви, сердце — полно благодарности, а мысли — чисты. Пусть невидимый охранник ведет тебя по жизненным дорогам с мудростью и добром.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть в твоей жизни всегда будет место для чуда, пусть ангел-хранитель защищает тебя от невзгод, помогает в выборе правильного пути и дарит уют в сердце.