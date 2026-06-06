День ангела 6 июня: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 6 июня, день ангела / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 6 июня

6 июня 2026 поздравьте с именинами Георгия, Лукьяна, Ростислава, Софию, Юлиану.

Георгий — древнегреческое происхождение, означает «земледелец». В детстве честолюбив, часто живет в изгнанном мире. Во взрослом возрасте становится шутником, коммуникабельным.

Лукьян — латинское имя, переводится как «свет». В детстве становится душой шумной компании. Во взрослом возрасте становится надежным, трудолюбивым.

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Ростислав — старославянские корни, толкуется как «растущая слава». В детстве упрям, хорошо учится. Во взрослом возрасте становится успешным, решительным.

София — древнегреческое происхождение, означает «мудрая». В детстве упорная, выносливая. Во взрослом возрасте становится активной, подвижной.

Юлиана — древнеримское имя, переводится как «из рода Юлия». В детстве — творческая натура. Во взрослом возрасте становится добродушной, умеет прощать.

День ангела 6 июня — душевные поздравления в прозе

День ангела 6 июня — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя от всего злого, дарит покой в душе, мудрые решения и уверенность в каждом шаге. Желаю крепкого здоровья, светлых людей рядом и ежедневного ощущения гармонии и радости.

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С Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом — в минуты радости и испытаний. Пусть он подсказывает правильный путь, защищает от проблем и помогает сохранять тепло сердца даже в сложные времена.

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Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы небесная опека сопровождала тебя каждый день, наполняя жизнь светом, добром и вдохновением. Пусть сбываются добрые мечты, а рядом всегда будут надежные и искренние люди.

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С Днем ангела! Пусть твой охранник с небес бережет тебя от тревог и потерь, добавляет силы в важные моменты и открывает перед тобой новые возможности. Желаю мира в сердце, радости в душе и удачи по всем делам.

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Поздравляю с твоим Днем ангела! Пусть каждый день будет под защитой светлых сил, а жизнь наполняется любовью, теплом и верой в лучшее. Желаю тебе внутреннего равновесия, счастливых событий и исполнения самых заветных желаний.

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