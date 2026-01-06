ТСН в социальных сетях

День ангела 6 января: кого и как поздравлять с именинами

6 января 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня, 6 января, день ангела

Какой сегодня, 6 января, день ангела / © pexels.com

Кто празднует день ангела 6 января

6 января 2026 года поздравьте с именинами Ивана.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает “милость Божия”. В детстве добродушный, рассудительный, ответственный. Во взрослом возрасте становится неторопливым, трудолюбивым, целенаправленным.

День ангела 6 января — душевные поздравления в прозе

День ангела 6 января — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда оберегал тебя от невзгод, даровал покой в душе и вдохновлял на добрые дела. Пусть каждый день твоей жизни будет наполнен теплом, радостью и светом.

***

С Днем ангела! Желаю тебе крепкого здоровья, искренних улыбок и безграничного счастья. Пусть ангел рядом всегда подсказывает верный путь, предохраняет от сомнений и дарит веру в собственные силы и добрые начинания.

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой ангел всегда будет рядом, охраняя твои мысли и действия, ведет тебя к гармонии и радости, поддерживает в трудные моменты и помогает находить светлые пути даже в темные времена.

***

Желаю с Днем ангела безграничной душевной гармонии, тепла в сердце и радости в любой момент жизни. Пусть ангел-хранитель всегда подставляет крылья поддержки, отгоняет сомнения и дарит только добрые встречи и приятные сюрпризы.

***

Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твоя жизнь была полна света, любви и вдохновения. Пусть ангел оберегает тебя от всех невзгод, поддерживает в любых начинаниях и всегда ведет к счастью и душевному покою.

