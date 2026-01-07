День ангела 7 января: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 7 января, день ангела / © pexels.com

Кто празднует день ангела 7 января

7 января 2026 поздравьте с именинами Афанасия, Василия, Ивана.

Афанасий — древнегреческое происхождение, означает “бессмертный”. В детстве хороший, мягкий. Во взрослом возрасте становится усердным, неторопливым.

Василий — древнегреческое имя, переводится как “царь”. В детстве уравновешен, дружелюбен. Во взрослом возрасте становится жизнелюбивым, любознательным.

Иоанн — древнеиудейские корни, толкуется как “милость Божия”. В детстве тихий, воспитанный. Во взрослом возрасте становится спокойным, трудолюбивым.

День ангела 7 января — душевные поздравления в прозе

Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой оберег всегда будет рядом, ведет по правильному пути и оберегает от бед. Желаю света в сердце, тепла в душе и безграничного счастья на каждый день.

***

С Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда направляет тебя, дарит мудрость в решениях и силу преодолевать любые трудности. Пусть жизнь будет наполнена гармонией, радостью и благополучием.

***

Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел всегда был рядом, оберегал от сомнений и неприятностей, наполнял сердце светом и помогал воплощать в жизнь самые заветные мечты.

***

С Днем ангела! Пусть этот день принесет тебе радость, покой и веру в то, что всё лучшее впереди. Желаю, чтобы оберег всегда поддерживал твои шаги и даровал душевное равновесие.

***

Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть небесный покровитель всегда освещает твой путь, наполняет жизнь любовью, добром и гармонией, а все твои начинания заканчиваются успехом и радостью.