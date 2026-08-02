День ангела 8 августа: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 8 августа / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 8 августа

8 августа 2026 поздравьте с именинами Германа, Григория, Иосифа, Леонида, Николая, Мирона, Моисея, Емельяна, Федора.

Герман — латинское происхождение, означает «родной». В детстве благоразумен, напорист. Во взрослом возрасте становится амбициозным.

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Григорий — древнегреческое имя, переводится как «следу». В детстве заботлив, убедителен. Во взрослом возрасте становится активным.

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Иосиф — древнееврейские корни, толкуется как «да Бог вознаградит». В детстве скрытный, самолюбивый. Во взрослом возрасте становится терпеливым.

Леонид — древнегреческое происхождение, означает «похож на льв». В детстве носит твердый характер, энергичный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

Николай — древнегреческое имя, переводится как «победитель народов». В детстве спокоен, дружелюбен. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

Мирон — древнегреческие корни, толкуется как «миро (душистая смола)». В детстве мягкий, добродушный. Во взрослом возрасте становится принципиальным.

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Моисей — древнееврейское происхождение, значит «я взяла его из воды». В детстве активный, непослушный. Во взрослом возрасте становится решительным.

Емельян — латинское имя, переводится как «соперник». В детстве рассудительный, честный. Во взрослом возрасте становится смелым.

Федор — древнегреческие корни, толкуется как «подарок Бога». В детстве нежный, сердечный. Во взрослом возрасте становится целенаправленным.

День ангела 8 августа — душевные поздравления в прозе

День ангела 8 августа — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с именинами! Пусть каждый день будет наполнен теплом, ухмылками, хорошими новостями и приятными событиями.

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С Днем ангела! Пусть небесный покровитель защищает тебя от всех невзгод и помогает исполнять самые заветные желания.

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Искренне желаю, чтобы ангел всегда был твоей опорой, оберегал от трудностей и даровал веру в лучшее. С Днем ангела!

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С именинами! Пусть судьба будет щедрой, сердце счастливым, а каждый новый день приносит радость и вдохновение.

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Поздравляю с Днем ангела! Желаю мира, добра, любви, достатка и безграничного счастья под надежной защитой твоего ангела-хранителя.

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