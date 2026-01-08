День ангела 8 января: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 8 января, день ангела / © pexels.com

Кто празднует день ангела 8 января

8 января 2026 поздравьте с именинами Антона, Виктора, Владимира, Георгия, Григория, Дмитрия, Евгения, Илью, Михаила, Василису.

Антон — латинское происхождение, значит “вступать в бой”. В детстве часто бывает в центре внимания, самокритичен. Во взрослом возрасте становится неординарным.

Виктор — латинское имя, переводится как “победитель”. В детстве упорный к обучению, целеустремленный. Во взрослом возрасте становится дружелюбным.

Владимир — древнегерманские корни, толкуется как “владеющий миром”. В детстве благородный, общительный. Во взрослом возрасте становится оптимистичным.

Георгий — древнегреческое происхождение, означает “земледелец”. В детстве великодушен, щедр. Во взрослом возрасте становится тружеником.

Григорий — древнегреческое имя, переводится как “бдительный”. В детстве уверен в своей правоте, заботлив. Во взрослом возрасте становится открытым.

Дмитрий — древнегреческие корни, толкуется как “посвящённый Деметре”. В детстве спокоен, надежен. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным.

Евгений — древнегреческое происхождение, означает “благородный”. В детстве деликатный, тонко чувствующий. Во взрослом возрасте становится мечтательным.

Илья — древнееврейское имя, переводится как “мой Бог Яхве”. В детстве веселый, мягкий. Во взрослом возрасте становится импульсивным.

Михаил — древнееврейские корни, толкуется “кто как Бог”. В детстве искренний, воспитанный. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Василиса — древнегреческое происхождение, означает “царица”. В детстве внимательная, дружелюбная. Во взрослом возрасте становится вспыльчивой.

День ангела 8 января — душевные поздравления в прозе

День ангела 8 января — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда идет рядом, оберегает от всего злого, вдохновляет на добрые поступки и ведет к свету, благополучию и внутренней гармонии.

***

Искренне поздравляю с именинами! Желаю, чтобы ангел-хранитель ежедневно наполнял твою жизнь спокойствием, верой и надеждой, помогал преодолевать трудности и даровал силы для осуществления самых заветных мечтаний.

**

С Днем ангела тебя! Пусть небесный покровитель всегда подсказывает верный путь, защищает в сложные мгновения и благословляет каждый твой шаг любовью, теплом и светом.

***

Поздравляю с Днем твоего ангела-хранителя! Пусть его невидимое присутствие чувствуется в добрых людях рядом, в счастливых событиях и в тихих мгновениях радости, делающих жизнь особой.

***

Прими искренние поздравления с именинами! Пусть ангел всегда держит над тобой свои крылья, бережет от невзгод, дарит душевное спокойствие, вдохновение и уверенность в завтрашнем дне.