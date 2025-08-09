День ангела 9 августа: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 9 августа, день ангела / © unsplash.com

Кто празднует день ангела 9 августа

9 августа 2025 поздравьте с именинами Антона, Григория, Дмитрия, Ивана, Леонтия, Макара, Матвея, Алексея, Петра, Якова, Ирину, Маргариту, Марию.

Антон — латинское происхождение, значит “вступать в бой”. В детстве простой, энергичный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, активным.

Григорий — древнегреческое имя, переводится как “не сплю”. В детстве заботлив, убедителен. Во взрослом возрасте становится импульсивным и дерзким.

Дмитрий — древнегреческие корни, толкуется как “посвящённый Деметре”. В детстве практичный, коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится дипломатическим, отличается чувством такта.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает “милость Божия”. В детстве спокоен, добр. Во взрослом возрасте становится целеустремленным, но неторопливым.

Леонтий — древнегреческое имя, переводится как “львиный”. В детстве волевой, энергичный. Во взрослом возрасте становится практичным, трудолюбивым.

Макар — древнегреческие корни, толкуется как “блаженный”. В детстве честный, прямолинейный. Во взрослом возрасте становится рассудительным, справедливым.

Матвей — древнееврейское происхождение, означает “подарок от Бога”. В детстве скромный, не любящий привлекать к себе внимание. Во взрослом возрасте становится замкнутым в себе, практичным.

Алексей — древнегреческое имя, переводится как “помощник”. В детстве любит фантазировать, добрый. Во взрослом возрасте становится инициативным, активным.

Петр — древнегреческие корни, толкуется как “скала”. В детстве податлив, скромен. Во взрослом возрасте становится неплохим организатором, решительным.

Иаков — древнееврейское происхождение, означает “наступать по пятам”. В детстве непоседлив, подвижен. Во взрослом возрасте становится доверчивым, самоуверенным.

Ирина — древнегреческое имя, переводится как “дающая мир и покой”. В детстве спокойная, уравновешенная. Во взрослом возрасте становится самостоятельной, трудолюбивой.

Маргарита — латинские корни, толкуется как “жемчужина” В детстве нежная, заботливая. Во взрослом возрасте становится решительной, имеет жесткий характер.

Мария — древнееврейское происхождение, означает “возлюбленная”. В детстве хорошая, сочувственная. Во взрослом возрасте становится трудолюбивой, целеустремленной.

День ангела 9 августа — душевные поздравления в прозе

Поздравляю с днем ангела! Пусть твой ангел охранник всегда будет рядом, оберегает от всех невзгод и ведет по жизни светлыми тропами. Желаю тебе здоровья, мира в душе и радости в каждом дне!

***

С днем ангела поздравляю! Пусть небесный покровитель всегда оберегает твое сердце, вдохновляет на добрые поступки и наполняет жизнь теплом и светом. Желаю счастья, любви и гармонии во всем!

***

Поздравляю с днем ангела! Желаю, чтобы твой оберег — твой ангел — был твоим верным другом и защитником, помогал преодолевать трудности и вдохновлял на великие свершения. Пусть в жизни будет много света, радости и добра!

***

С самыми искренними пожеланиями в день твоего ангела! Пусть он всегда подсказывает верный путь, дарит силу и вдохновение, а жизнь будет наполнена теплом, любовью и удачей. Береги себя и будь счастлив!

***

От всего сердца поздравляю с днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда стоит на страже твоих мечтаний и желаний, наполняет каждый день светом и дарит покой в душе. Будь здоров, счастлив и всегда окружен любовью!