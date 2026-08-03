День ангела 9 августа: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 9 августа / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 9 августа

9 августа 2026 поздравьте с именинами Антона, Григория, Дмитрия, Ивана, Леонтия, Макара, Матвея, Алексея, Петра, Якова, Ирину, Маргариту, Марию.

Антон — латинское происхождение, значит «вступать в бой». В детстве творческий. Во взрослом возрасте становится решительным.

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Григорий — древнегреческое имя, переводится как «следу». В детстве заботлив. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

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Дмитрий — древнегреческие корни, толкуется как «посвящённый Деметре». В детстве коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает «милость Божия». В детстве тихий. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Леонтий — древнегреческое имя, переводится как «львиный». В детстве настойчив. Во взрослом возрасте становится упорным.

Макар — древнегреческие корни, толкуется как «блаженный». В детстве честный. Во взрослом возрасте становится справедливым.

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Матвей — древнееврейское происхождение, означает «дар от Бога». В детстве смелый. Во взрослом возрасте становится целенаправленным.

Алексей — древнегреческое имя, переводится как «помощник». В детстве энергичный. Во взрослом возрасте становится общительным.

Петр — древнегреческие корни, толкуется как «скала». В детстве нежный. Во взрослом возрасте становится горделивым.

Иаков — древнееврейское происхождение, значит «наступать по пятам». В детстве яркий. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным.

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Ирина — древнегреческое имя, переводится как «дарящий мир и покой». В детстве самостоятельная. Во взрослом возрасте становится взвешенной.

Маргарита — древнегреческие корни, толкуется как «жемчуг». В детстве вспыльчивая. Во взрослом возрасте становится резкой.

Мария — древнееврейское происхождение, означает «возлюбленная». В детстве спокойная. Во взрослом возрасте становится хорошей.

День ангела 9 августа — душевные поздравления в прозе

День ангела 9 августа — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

С Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда оберегает тебя, дарит здоровье, счастье и душевное спокойствие.

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Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы в жизни всегда были свет, радость, любовь и счастливые мгновения.

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Пусть ангел-хранитель каждый день ведет тебя правильным путем, защищает от невзгод и помогает осуществлять мечты. С праздником!

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть сердце будет полон теплом, а каждый день приносит новые поводы для радости.

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С Днем ангела! Желаю крепкого здоровья, искренних людей рядом, благополучия и благословения Божия.

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