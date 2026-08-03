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День ангела 9 августа: кого и как поздравлять с именинами
9 августа 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 9 августа
9 августа 2026 поздравьте с именинами Антона, Григория, Дмитрия, Ивана, Леонтия, Макара, Матвея, Алексея, Петра, Якова, Ирину, Маргариту, Марию.
Антон — латинское происхождение, значит «вступать в бой». В детстве творческий. Во взрослом возрасте становится решительным.
Григорий — древнегреческое имя, переводится как «следу». В детстве заботлив. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.
Дмитрий — древнегреческие корни, толкуется как «посвящённый Деметре». В детстве коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.
Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает «милость Божия». В детстве тихий. Во взрослом возрасте становится неторопливым.
Леонтий — древнегреческое имя, переводится как «львиный». В детстве настойчив. Во взрослом возрасте становится упорным.
Макар — древнегреческие корни, толкуется как «блаженный». В детстве честный. Во взрослом возрасте становится справедливым.
Матвей — древнееврейское происхождение, означает «дар от Бога». В детстве смелый. Во взрослом возрасте становится целенаправленным.
Алексей — древнегреческое имя, переводится как «помощник». В детстве энергичный. Во взрослом возрасте становится общительным.
Петр — древнегреческие корни, толкуется как «скала». В детстве нежный. Во взрослом возрасте становится горделивым.
Иаков — древнееврейское происхождение, значит «наступать по пятам». В детстве яркий. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным.
Ирина — древнегреческое имя, переводится как «дарящий мир и покой». В детстве самостоятельная. Во взрослом возрасте становится взвешенной.
Маргарита — древнегреческие корни, толкуется как «жемчуг». В детстве вспыльчивая. Во взрослом возрасте становится резкой.
Мария — древнееврейское происхождение, означает «возлюбленная». В детстве спокойная. Во взрослом возрасте становится хорошей.
День ангела 9 августа — душевные поздравления в прозе
С Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда оберегает тебя, дарит здоровье, счастье и душевное спокойствие.
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Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы в жизни всегда были свет, радость, любовь и счастливые мгновения.
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Пусть ангел-хранитель каждый день ведет тебя правильным путем, защищает от невзгод и помогает осуществлять мечты. С праздником!
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Поздравляю с Днем ангела! Пусть сердце будет полон теплом, а каждый день приносит новые поводы для радости.
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С Днем ангела! Желаю крепкого здоровья, искренних людей рядом, благополучия и благословения Божия.