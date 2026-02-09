День ангела 9 февраля: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 9 февраля, день ангела / © pexels.com

Кто празднует день ангела 9 февраля

9 февраля 2026 поздравьте с именинами Василия, Геннадия, Ивана.

Василий — древнегреческое происхождение, означает «царь». В детстве жизнерадостный, верный друг. Во взрослом возрасте становится бескорыстным, серьезным, доверяет логике.

Геннадий — древнегреческое имя, переводится как «сын Гермеса». В детстве искусный манипулятор, умело приспосабливающийся к жизненным обстоятельствам. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, идет к успеху.

Иоанн — древнеиудейские корни, толкуется как «милость Божия». В детстве тихий, спокоен. Во взрослом возрасте становится неторопливым, целеустремленным, добрым.

День ангела 9 февраля — душевные поздравления в прозе

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель каждый день стоит рядом, оберегает от всего зла, подсказывает правильный путь и наполняет сердце спокойствием, верой и благополучием.

В День твоего ангела желаю света в мыслях, тепла в сердце и гармонии в душе. Пусть ангел-хранитель нежно ведет тебя жизнью, даря силы, вдохновение и счастливые мгновения.

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда прикрывает своими крыльями, бережет от невзгод и помогает воплощать в жизнь самые заветные мечты.

С Днем ангела! Пусть молитва твоего ангела всегда будет услышана, а жизнь наполняется добрыми событиями, искренними людьми и радостью, которая согревает даже в самые мрачные дни.

В этот особый день желаю, чтобы твой ангел-хранитель никогда не уставал тебя беречь, а ты всегда чувствовал (а) его поддержку, защиту и тихое присутствие рядом.