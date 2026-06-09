День ангела 9 июня: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 9 июня, день ангела / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 9 июня

9 июня 2026 поздравьте с именинами Александра, Алексея, Ивана, Кирилла, Марию, Марфу, Магдалину.

Александр — древнегреческое происхождение, означает «защитник». В детстве дружелюбный, коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится смелым.

Алексей — древнегреческое имя, переводится как «помощник». В детстве хороший, энергичный. Во взрослом возрасте становится решительным.

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Иоанн — древнеиудейские корни, толкуется как «милость Божия». В детстве тихий, спокоен. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Кирилл — древнегреческое происхождение, означает «владыка». В детстве упорный, хорошо учится. Во взрослом возрасте становится волевым.

Мария — древнееврейское имя, переводится как «возлюбленная». В детстве милая, скромная. Во взрослом возрасте становится трудолюбивой.

Марфа — древнееврейские корни, толкуется как «хозяйка». В детстве сообразительная, энергичная. Во взрослом возрасте становится упорной.

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Магдалина — древнееврейское происхождение, означает «женщина с башни». В детстве наблюдательная, имеет хорошо развитую интуицию. Во взрослом возрасте становится харизматичной.

День ангела 9 июня — душевные поздравления в прозе

День ангела 9 июня — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом, оберегает от всего злого, дарит покой душе, силу в сердце и свете мысли. Пусть жизнь наполняется добром, теплом и искренними людьми.

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С Днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель никогда не оставлял тебя наедине с трудностями, а всегда поддерживал в важные моменты. Пусть в твоей жизни будет больше радости, гармонии и счастливых событий.

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Поздравляю с чудесным праздником — Днем ангела! Пусть небесный защитник бережет тебя от тревог и невзгод, ведет по правильной дороге и помогает осуществлять самые заветные мечты. Желаю здоровья, любви и внутреннего света.

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С Днем ангела тебя! Пусть твой ангел всегда стоит за спиной, подсказывает правильные решения и укрывает крыльями в минуты испытаний. Пусть в жизни будет больше добра, чем сомнений, и большее счастье, чем забот.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель оберегает каждый шаг, дарит уверенность, вдохновение и веру в лучшее. Желаю, чтобы в сердце всегда жила надежда, а рядом были любящие и надежные люди.

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