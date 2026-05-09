День ангела 9 мая: кого и как поздравлять с именинами
9 мая 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 9 мая
9 мая 2026 поздравьте с именинами Иосифа, Николая.
Иосиф — древнееврейское происхождение, означает «пусть Бог вознаградит». В детстве упрямый, скрытный. Во взрослом возрасте становится усидчивым, терпеливым.
Николай — древнегреческое имя, переводится как «победитель народов». В детстве непреклонен, спокоен. Во взрослом возрасте становится бескорыстным, честным.
День ангела 9 мая — душевные поздравления в прозе
Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда хранит тебя от всего злого, дарит мудрость в решениях, спокойствие в сердце и уверенность в каждом шаге. Пусть в жизни будет больше светлых людей, искренних улыбок и добрых новостей.
С Днем ангела тебя! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда шел рядом, помогал преодолевать трудности и открывал перед тобой правильные дороги. Пусть в душе царит гармония, а в доме — тепло, любовь и благополучие.
Поздравляю с праздником твоего ангела-хранителя! Пусть он всегда оберегает тебя от невзгод, наполняет сердце верой и силой, а жизнь дарит счастливые моменты, которые хочется беречь. Здоровья, радости и исполнения мечт!
С Днем ангела! Пусть твой небесный защитник всегда будет рядом — в радости и испытаниях, в важных решениях и спокойных днях. Желаю тебе светлой судьбы, искренних людей рядом и много поводов для счастья.
Поздравляю с Днем ангела! Пусть твоя жизнь будет под надежной защитой небес, а каждый день приносит новые возможности, радость и вдохновение. Пусть вера, любовь и добро всегда сопровождают тебя по всему жизненному пути.