День ангела Веры, Надежды, Любви и Софии в 2026 году: самые теплые поздравления, которые умиляют до слез

День ангела Веры, Надежды, Любви, Софии 2026 / © pexels.com

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В 2026 году праздник Веры, Надежды, Любви и матери их Софии по новому церковному календарю приходился на 17 сентября. По старому стилю эта дата — 30 сентября.

Если среди ваших родных, друзей или коллег есть Вера, Надежда, Любовь или София, не забудьте поздравить их с именинами. Для этого необязательно искать сложные слова — иногда несколько искренних предложений от души могут подарить гораздо больше тепла.

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Поздравления с Днем ангела Веры, Надежды, Любви и Софии

Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы в жизни всегда находилось место искренней радости, добрых людей и приятных моментов. Пусть Вера помогает преодолевать трудности, Надежда ведет к лучшему, а Любовь наполняет каждый день теплом. София, пусть мудрость и жизненная сила всегда помогают тебе делать верный выбор.

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В этот прекрасный день желаю тебе крепкого здоровья, душевного равновесия и великого человеческого счастья. Пусть рядом будут искренне любящие, поддерживающие и всегда готовые протянуть руку помощи. Хочу, чтобы все добрые мечты постепенно становились реальностью, а каждый новый день приносил приятные новости.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель оберегает от жизненных проблем и помогает уверенно двигаться вперед. Желаю много света в душе, тепла в сердце, мира в доме и рядом людей, с которыми можно разделить и радость, и важные моменты.

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С Днем Веры, Надежды, Любви и Софии! Пусть эти четыре прекрасных понятия всегда будут частью твоей жизни. Верь в себя и собственные силы, не теряй надежды даже тогда, когда путь кажется сложным, люби искренне и храни тех, кто дорог твоему сердцу. Пусть судьба будет благосклонна к тебе!

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Поздравляю с именинами! Желаю, чтобы в твоей жизни было побольше поводов улыбаться. Пусть все трудности остаются позади, планы сбываются, а мечты находят путь к реальности. Крепкого здоровья, семейного уюта, задушевных друзей и большой любви!

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В День ангела хочу пожелать тебе гармонии, покоя и уверенности в своих силах. Пусть сердце всегда подсказывает правильный путь, душа не знает печали, а рядом будут люди, дарящие искренность и тепло. Желаю счастливых лет, приятных встреч и незабываемых моментов!

Искренние пожелания своими словами

Пусть этот день станет началом нового светлого периода в твоей жизни. Хочу не бояться перемен, смело осуществлять задуманное и никогда не сомневаться в собственных возможностях. Пусть в сердце живет любовь, в душе — покой, а в мыслях — светлые и добрые мечты.

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От всего сердца желаю тебе счастья, которое не зависит от обстоятельств, людей, которые остаются рядом, и любви, которая делает жизнь прекраснее. Пусть каждое утро начинается с хорошего настроения, а каждый вечер приносит чувство благодарности за прожитый день.

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С Днем ангела! Пусть судьба дарит приятные сюрпризы, жизнь открывает новые возможности, а все невзгоды быстро проходят. Желаю изобилия, здоровья, семейного тепла и исполнения самых заветных желаний.

Открытки с теплыми пожеланиями в День ангела Веры, Надежды, Любви и Софии

Открытки с теплыми пожеланиями в День ангела Веры, Надежды, Любви и Софии / © ТСН

Открытки с теплыми пожеланиями в День ангела Веры, Надежды, Любви и Софии / © ТСН

Открытки с теплыми пожеланиями в День ангела Веры, Надежды, Любви и Софии / © ТСН

Открытки с теплыми пожеланиями в День ангела Веры, Надежды, Любви и Софии / © ТСН

Открытки с теплыми пожеланиями в День ангела Веры, Надежды, Любви и Софии / © ТСН

Открытки с теплыми пожеланиями в День ангела Веры, Надежды, Любви и Софии / © ТСН

Открытки с теплыми пожеланиями в День ангела Веры, Надежды, Любви и Софии / © ТСН

Открытки с теплыми пожеланиями в День ангела Веры, Надежды, Любви и Софии / © ТСН

Открытки с теплыми пожеланиями в День ангела Веры, Надежды, Любви и Софии / © ТСН

Открытки с теплыми пожеланиями в День ангела Веры, Надежды, Любви и Софии / © ТСН

Короткие поздравления

С Днем ангела! Пусть Вера, Надежда и Любовь всегда живут в сердце твоем, а мудрость Софии помогает находить правильные решения.

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Поздравляю с именинами! Желаю мира, здоровья, любви, радости и исполнения лучших мечтаний!

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Поздравляю! Пусть жизнь будет наполнена счастливыми событиями, добрыми людьми и приятными моментами.

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С праздником! Желаю света в душе, тепла в сердце, уюта дома и любви рядом.

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С Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя и семью.

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