День Государственного Герба Украины в 2024 году: картинки на украинском, поздравления

Именно 19 февраля 1992 года Верховной Радой Украины был утвержден трезубец как Малый герб Украины. Он определен как главный элемент Великого Государственного Герба Украины.

История украинского герба — почему трезубец

Трезубец имеет долгую историю. Он появился еще при Рюриковичах, а в период УНР стал гербом, как символом соборности земель Украины. Советский Союз запрещал украинский трезубец, ведь в XX веке он олицетворял борьбу наших соотечественников за независимость.

24 июня 1991 года объявили конкурс на создание Государственного герба. Было рассмотрено более 200 вариантов и 192 из них содержали трезубец. Победу же одержала совместная работа историка-геральдиста Андрея Гречило и художника Ивана Турецкого, выполненная в стиле князя Владимира Великого.

С днем Государственного Герба Украины: поздравления

С Днем Государственного герба Украины! Трезубец был и остается символом стремлений нашего народа к свободе, независимости и процветанию, символизируя для украинцев во всем мире неразрывную связь с Родиной. Поздравляю! Будем достойны нашей истории и тех задач, которые стоят перед Украинским Государством сегодня!

С днем Государственного Герба Украины: картинки / Фото: ТСН.ua

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С Днем Государственного герба Украины! Это символ, который представляет нашу страну как суверенное независимое государство, официальная эмблема, изображаемая на официальных документах, печатях, денежных знаках государства.

С днем Государственного Герба Украины: картинки / Фото: ТСН.ua

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Поздравляем всех патриотов Украины с Днем государственного герба Украины – одного из символов нашего государства, его величия и его оберега. С праздником!

С днем Государственного Герба Украины: картинки / Фото: ТСН.ua

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Поздравляем с Днем Государственного герба Украины! Герб является одним из главных символов нашей страны, отражает героическое прошлое и его богатое культурное наследие, олицетворяет единство украинцев и стремление жить в согласии. Пусть этот праздник сплотит всех нас, укрепит высокое чувство личной ответственности каждого жителя за настоящее и будущее украинской земли. Желаю всем вам крепкого здоровья, добра, процветания, мира и семейного благополучия!

С днем Государственного Герба Украины: картинки / Фото: ТСН.ua

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Трезубец – это отголосок истории нашей нации, который объединяет в себе дух украинского народа, подчеркивает независимость и свободолюбие, олицетворяет наше единство! Он был и навсегда останется символом суверенного независимого украинского государства! Пусть этот праздник наполнит нас еще большей гордостью, чем наша страна, укрепит нашу веру в нее как успешное, богатое, справедливое европейское государство! Украинцы рождены с Трезубцем в сердце, а значит, – наша воля всегда с нами! Итого к Победе!