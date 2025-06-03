День иконы Матери Божьей Неустанной Помощи: когда празднуем, какие традиции существуют

День иконы Матери Божьей Неустанной Помощи / © Pixabay

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По новому лианскому календарю День иконы Матери Божьей Неустанной Помощи украинцы празднуют 7 июля.

История праздника

Праздник День иконы Матери Божьей Неустанной Помощи посвящен иконе Матери Божией Неустанной Помощи, которая считается одной из самых известных среди христиан.

Изображение было создано в Константинополе (ныне Стамбул) примерно в XIV веке, но позже перевезено в Рим. Там она была установлена в церкви Святого Матфея в 1499 году.

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В 1866 году икона была передана редемптористам (Конгрегация Святейшего Избавителя) папой Пием IX, после чего ее установили в церкви святого Альфонса на Эсквилинском холме (Рим).

Именно редемптористы основали немало школ и приходов, посвященных Деве Марии, благодаря чему культ Матери Божьей Неустанной Помощи распространился по миру.

Что изображено на иконе

На иконе изображена Дева Мария с маленьким Иисусом Христом на руках. Богородица одета в красно-синие одеяния, украшенные золотыми деталями. На голове у нее корона с драгоценностями, а лицо светится от сострадания и мягкости.

Иисус, держась за руку Марии, смотрит на архангелов: Михаила и Гавриила. Изображенные в верхних углах иконы и держат в своих руках гвозди, крест и копье. Эти предметы символизируют роль Иисуса Христа в спасении человечества.

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Икону часто ассоциируют с спасением и покаянием, верующие получают от созерцания веру на милость и благословение.

Что можно и нельзя делать в День иконы Матери Божьей Неустанной Помощи

В народной традиции существовало несколько важных запретов на этот день:

ношение украшений;

ссоры, злословие;

распитие алкоголя;

развлечения и веселье;

стирка и другие домашние дела;

купание в озерах и реках.

Верующие же проводили этот день в молитвах, направленных к Богородице.