День княгини Ольги в 2026 году: что категорически нельзя делать, чтобы не навлечь беду

День равноапостольной княгини Ольги 2026 года / © Pixabay

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11 июля православные верующие в Украине чтят память святой равноапостольной княгини Ольги — одной из выдающихся фигур украинской истории.

После перехода Православной церкви Украины на новый юлианский календарь день памяти княгини Ольги празднуют 11 июля (ранее праздник приходился на 24 июля).

Что нельзя делать в День княгини Ольги

С этим днем в народной традиции связано множество обычаев и оговорок. Хотя они не являются церковными правилами, многие украинцы и сегодня соблюдают древние народные традиции.

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В День княгини Ольги рекомендуют:

не выполнять тяжелую физическую работу;

отложить шитье, вышивание и вязание;

избегать ссор, оскорблений и конфликтов;

не жаловаться на жизнь и не подвергаться негативным мыслям;

не одалживать деньги, ведь, по поверьям, это может привести к финансовым потерям;

не хвастаться своими успехами или достатком, чтобы не отвлечь от себя удачу.

Считается, что этот день лучше посвятить молитве, добрым делам, общению с родными и внутреннему покою.

Народные приметы в День святой Ольги

Наши предки внимательно наблюдали за природой именно в этот день и делали прогнозы на ближайшее время.

Самые известные приметы:

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утренняя роса на траве — к неурожаю огурцов;

много мошкары — будет щедрый грибной сезон;

громкий гром предвещает длительную непогоду, а тихий — краткий дождь;

ясная и солнечная погода сулит хороший урожай;

затяжной дождь считается признаком удачного рыболовного сезона;

большое количество паутины в лесу — до смены погоды и осадков.

Следует помнить, что приметы являются частью украинской народной культуры и не имеют подтверждения.

Кем была княгиня Ольга

Княгиня Ольга вошла в историю как мудрая правительница Киевской Руси, дружина князя Игоря и бабушка князя Владимира Великого.

После гибели мужа именно она руководила государством, провела ряд важных реформ, укрепила княжескую власть и наладила систему сбора дани. Во время поездки в Константинополь Ольга приняла христианство, став первой христианкой среди правителей Руси. Через несколько столетий церковь причислила ее к лику святых и предоставила почетный титул равноапостольной за значительный вклад в распространение христианской веры.

Кого приветствуют в этот день

11 июля свои именины празднуют все женщины, носящие имя Ольга. В этот день принято желать им крепкого здоровья, Божьей опеки, семейного уюта, мира и благополучия.

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FAQ

Когда празднуют День княгини Ольги?

По новому церковному календарю Православной церкви Украины День святой равноапостольной княгини Ольги ежегодно празднуют 11 июля. К календарной реформе праздник приходился на 24 июля.

Что нельзя делать в День княгини Ольги?

По народным традициям в этот день не рекомендуется тяжело работать, шить, вышивать, ссориться, занимать деньги, кичиться собственными достижениями и подвергаться негативным эмоциям. В то же время церковь отмечает, что главное в праздник — молитва, добрые дела и духовное совершенствование.

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