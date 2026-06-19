День Конституции Украины в 2026 году: дата празднования, история возникновения и значения праздника

День Конституции Украины: история праздника / © pexels.com

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Она имеет четко определенную дату и глубокое историческое значение для развития независимой Украины.

Когда празднуют День Конституции Украины

День Конституции Украины ежегодно празднуется 28 июня. Именно в этот день в 1996 году Верховная Рада приняла Основной Закон государства — Конституцию Украины.

В 2026 году эта дата приходится на воскресенье и праздник традиционно празднуется на общегосударственном уровне.

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История принятия Конституции Украины

Принятие Конституции стало одним из важнейших этапов создания государства после провозглашения независимости в 1991 году. До этого момента Украина временно пользовалась советскими правовыми нормами, не соответствующими новым политическим реалиям.

Работа над Основным Законом продолжалась несколько лет и сопровождалась сложными политическими дискуссиями. Окончательное голосование состоялось в ночь с 27 на 28 июня 1996 года, которую впоследствии назвали «конституционной ночью».

После длительных дебатов документ поддержали большинством голосов, и Украина получила собственную Конституцию — закрепляющий главный закон:

государственный суверенитет и территориальную целостность;

права и свободы граждан;

принцип разделения властей;

основы демократического устройства

Значение Конституции Украины

Конституция является фундаментом правовой системы страны. Она описывает правила функционирования власти, гарантирует права человека и устанавливает принципы взаимодействия меж государством и обществом.

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Именно Конституция имеет высшую юридическую силу, а все остальные законы Украины должны отвечать ей.

Традиции празднования Дня Конституции

День Конституции считается официальным государственным праздником. Раньше это был выходной день, однако в современных условиях режим празднования может изменяться.

Традиционно в этот день проходят:

торжественные мероприятия и официальные церемонии;

тематические лекции и образовательные события;

культурные программы в городах Украины;

информационные кампании о правах человека;

приветствия и патриотические мероприятия.

Праздник носит не только торжественный, но и просветительский характер, напоминая гражданам об их правах и обязанностях.

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Интересные факты о Конституции Украины

Конституция Украины была принята после непрерывного заседания парламента, которое длилось почти сутки. Это единственный государственный праздник, прямо закрепленный в тексте Конституции. Основной Закон определяет Украину как суверенное, независимое и демократическое государство. Документ имеет высшую юридическую силу в стране.

День Конституции Украины — это не только государственный праздник, но и напоминание о фундаментальных принципах государственности, свободе и верховенстве права. Он символизирует исторический выбор украинского народа в пользу демократии и независимости.

FAQ

Когда празднуют День Конституции Украины?

День Конституции Украины ежегодно выпадает на 28 июня.

Когда приняли Конституцию Украины?

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Конституция Украины была принята 28 июня 1996 года Верховной Радой Украины после длительного ночного заседания.

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