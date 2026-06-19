- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 28
- Время на прочтение
- 2 мин
День летнего солнцестояния-2026: что обязательно нужно сделать до 21 июня
Летнее солнцестояние считается одним из мощнейших энергетических дней года.
Издавна летнее солнцестояние считают особым периодом, когда можно заложить намерения на будущее и избавиться от всего лишнего. Астрологи советуют использовать самый сильный день лета — его энергию — для загадки желаний и внутреннего обновления. Впрочем, к этой дате следует подготовиться заранее очистить пространство, отпустить негатив и настроиться на положительные изменения.
Об этом рассказала астрологиня Аля Савчин на своем Телеграмм-канале.
По ее словам, день летнего солнцестояния, 21 июня, который в этом году пришелся на воскресенье, является самым сильным днем лета.
«21 июня в 11:23 (по Киеву) Солнце перейдет в знак Рака. Именно это время является магическим временем для загадки желаний», — подчеркнула астрологиня.
К этому событию следует подготовиться. Эксперт советует провести практику на очистку пространства, а также уделить время себе.
19 июня — очищение пространства
Астрологиня советует в этот день уделить время уборке своего пространства. Прежде всего стоит
выбросить 50 вещей.
«От чего-то мелкого типа старого шнура от зарядки или одного носка до старого телевизора на балконе», — говорит она.
Кроме того, следует убрать в квартире или доме: вытереть пыль, а также вымыть пол с солью. В конце можно зажечь свечи — на очистку.
20 июня — время для себя
В этот день или вечером можно принять душ с солью, а также сделать медитации на успокоение. Кроме того, пишите на листе бумаги весь негатив, плохие мысли и события.
Напомним, мы писали о том, что запрещено делать день летнего солнцестояния.