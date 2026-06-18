- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 14
- Время на прочтение
- 2 мин
День летнего солнцестояния-2026: что запрещено делать в этот день
Летнее солнцестояние знаменует самый длинный день и кратчайшую ночь года, а также астрономическое начало лета в Северном полушарии. С давних времен этот день считали символом расцвета природы, изобилия и обновления жизненных сил.
Летнее солнцестояние — одно из важнейших астрономических. 21 июня — в этом году приходится на воскресенье и наступит в 11:24 по киевскому времени. С древних времен эта дата считалась особенной: наши предки связывали ее с обновлением, силой Солнца и началом нового природного цикла.
Почему этот день считается особенным и категорически нельзя делать, читайте в материале ТСН.ua.
Астрономическое солнцестояние наступает через наклон земной оси к Солнцу. Именно поэтому в июне Северное полушарие получает наибольшее количество солнечного света за весь год, а 21 июня жители этой части планеты наблюдают самый длинный день и самую короткую ночь.
В этот момент Солнце достигает высокой точки над горизонтом, а после этой даты световой день постепенно начинает сокращаться.
Почему этот день считается особенным
Во многих культурах летнее солнцестояние символизировало победу света над тьмой, обилие и плодородие. В славянской традиции этот период связывали с обрядами очищения, собиранием целебных трав и празднованиями в честь Солнца.
Считалось, что природа в это время имеет особую силу, поэтому люди пытались провести день в гармонии с собой и окружающим миром.
Что не стоит делать
Хотя официальных запретов в этот день нет, в народной традиции и верования существуют определенные приметы и предостережения в день летнего солнцестояния.
Что, по народным верованиям, в этот день не стоит делать:
ссориться и конфликтовать
Наши предки верили, что отрицательные эмоции, проявленные в день солнцестояния, могут надолго затянуться в жизнь человека. Поэтому советовали избегать ссор, оскорблений и выяснения отношений.
отказывать в помощи
Считалось, что добрые дела, сделанные в этот день, возвращаются сторицей, а безразличие могло принести неудачу.
скучать
По поверьям, эмоциональное состояние человека в день солнцестояния способно повлиять на события ближайших месяцев.
браться за дела с плохими намерениями
В народе верили, что любые поступки, совершенные со злом или завистью, могут обернуться против самого человека.
Заметим, что все эти запреты относятся к народным верованиям и не имеют подтверждения. В то же время летнее солнцестояние остается возможностью обратить внимание на природу, провести время с близкими и насладиться самым длинным днем года.
Напомним, мы писали о том, какие традиции и обряды издавна проводили украинцы. в самый длинный день года, 21 июня.