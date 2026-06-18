День летнего солнцестояния-2026: что запрещено делать в этот день

Летнее солнцестояние. / © ТСН.ua

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Летнее солнцестояние — одно из важнейших астрономических. 21 июня — в этом году приходится на воскресенье и наступит в 11:24 по киевскому времени. С древних времен эта дата считалась особенной: наши предки связывали ее с обновлением, силой Солнца и началом нового природного цикла.

Почему этот день считается особенным и категорически нельзя делать, читайте в материале ТСН.ua.

Астрономическое солнцестояние наступает через наклон земной оси к Солнцу. Именно поэтому в июне Северное полушарие получает наибольшее количество солнечного света за весь год, а 21 июня жители этой части планеты наблюдают самый длинный день и самую короткую ночь.

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В этот момент Солнце достигает высокой точки над горизонтом, а после этой даты световой день постепенно начинает сокращаться.

Почему этот день считается особенным

Во многих культурах летнее солнцестояние символизировало победу света над тьмой, обилие и плодородие. В славянской традиции этот период связывали с обрядами очищения, собиранием целебных трав и празднованиями в честь Солнца.

Считалось, что природа в это время имеет особую силу, поэтому люди пытались провести день в гармонии с собой и окружающим миром.

Что не стоит делать

Хотя официальных запретов в этот день нет, в народной традиции и верования существуют определенные приметы и предостережения в день летнего солнцестояния.

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Что, по народным верованиям, в этот день не стоит делать:

ссориться и конфликтовать

Наши предки верили, что отрицательные эмоции, проявленные в день солнцестояния, могут надолго затянуться в жизнь человека. Поэтому советовали избегать ссор, оскорблений и выяснения отношений.

отказывать в помощи

Считалось, что добрые дела, сделанные в этот день, возвращаются сторицей, а безразличие могло принести неудачу.

скучать

По поверьям, эмоциональное состояние человека в день солнцестояния способно повлиять на события ближайших месяцев.

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браться за дела с плохими намерениями

В народе верили, что любые поступки, совершенные со злом или завистью, могут обернуться против самого человека.

Заметим, что все эти запреты относятся к народным верованиям и не имеют подтверждения. В то же время летнее солнцестояние остается возможностью обратить внимание на природу, провести время с близкими и насладиться самым длинным днем года.

Напомним, мы писали о том, какие традиции и обряды издавна проводили украинцы. в самый длинный день года, 21 июня.

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