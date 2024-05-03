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День матери 2024 года: как правильно приветствовать тещу или свекровь с праздником, нужно ли это делать

День матери 2024 года: как правильно приветствовать тещу или свекровь с праздником, нужно ли это делать

Как поздравить с Днем матери свекровь или тещу / Фото: Unsplash

Ежегодно во второе воскресенье мая в Украине отмечают День матери. 2024 это будет 12 мая. Поздравить в этот день можно не только маму, но и тещу или свекровь.

Не существует строгих правил по поводу того, кого можно и кого нельзя поздравлять с Днем матери. Более того, в этот день чествуют матерей в целом, их вклад в развитие общества. Поэтому, по желанию, вы можете поздравлять с праздником свекровь или тещу.

Существует даже такое мнение, что в День матери можно приветствовать всех женщин — от крошечных детей до пожилых людей. Они могут быть вашими родственниками или просто знакомыми.

По сути, поздравлять или нет свекровь или тещу в День матери, зависит только от того, какие у вас с ней отношения. Желаете ли вы обрадовать этого человека и подарить ему небольшую порцию счастья.

Как хорошо поздравить свекровь или тещу с Днем матери

Если вы не знаете, как приветствовать свекровь или тещу с этим праздником, то можете воспользоваться следующими советами:

  • небольшой подарок или приятный презент (может быть даже открытка с теплыми словами, идущие от сердца);
  • телефонный звонок или видеовызов, чтобы поздравить в устной форме;
  • личная встреча в кафе, чтобы показать особое отношение к человеку;
  • празднование за столом.

Конечно, здесь самое главное не то, какой вариант вы выберете, а то, насколько искренними будут ваши приветствия.

Поздравления с Днем матери свекрови или тещи

Дорогая свекровь, поздравляю Вас с Днем матери! В этот важный день я хочу пожелать Вам прекрасной жизни с приятными сюрпризами, с крепкими и искренними объятиями любимых людей. Вы прекрасная женщина, добрая и понимающая мама. Потому пусть Вам все удается. Пусть каждый день складывается так, как пожелает сердце.

Поздравления с Днем матери свекрови. / © ТСН.ua
Поздравления с Днем матери свекрови. / Фото: ТСН.ua

***

Вы воспитали прекрасного сына,
От чистого сердца я Вам говорю!
Вы славная мама, он лучший мужчина,
И я вас обоих так сильно люблю!

В День матери Вам долгих лет я желаю,
Здоровья, удачи, любви, доброты,
А также огромного счастья без края,
И чтобы сбывались все Ваши мечты!

Поздравления с Днем матери свекрови. / © ТСН.ua
Поздравления с Днем матери свекрови. / Фото: ТСН.ua

***

С Днем матери, моя вторая мамочка! Мне не хочется называть вас свекровью, потому что вы такая любящая и терпеливая, мудрая и ласковая! Спасибо за ваше добро и ласку! Желаю вам здоровья и долголетия!

Поздравления с Днем матери свекрови. / © ТСН.ua
Поздравления с Днем матери свекрови. / Фото: ТСН.ua

***

С Днем мамы я Вас от души поздравляю!
Здоровья Вам крепкого только желаю.
Спасибо, что сына Вы так воспитали,
Всё самое лучшее в жизни отдали!

Мы любим Вас, ценим, всегда дорожим,
Чтоб счастливы были Вы, очень хотим.
Хотим, чтоб всегда Вы вот так улыбались,
Чтоб жизнью своей от души наслаждались!

Поздравления с Днем матери тещи / © ТСН.ua
Поздравления с Днем матери тещи / Фото: ТСН.ua

***

Спасибо за то, что Вы такая замечательная мама, которая смогла вырастить такую замечательную дочь. Желаю здоровья, удачи. Также хочется, чтобы вы передали свою частицу воспитания и нашим детям. С праздником!

Поздравления с Днем матери тещи / © ТСН.ua
Поздравления с Днем матери тещи / Фото: ТСН.ua

***

Спасибо, что дочь воспитали такую —
Красивую, умную и для меня родную.
Я низкий поклон Вам хочу подарить,
В День матери искренне благодарить.

Желаю Вам жизненных сил, оптимизма,
В работе успехов, профессионализма.
В семье Вам заботы, родных понимания,
Гармонии, счастья, уюта, внимания!

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