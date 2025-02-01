День матери 2025 года в Украине: когда поздравляем самого родного человека в мире, какие традиции существуют

День матери – один из самых трогательных праздников, ведь мама – самый родной человек, который всегда поддержит, поймет, простит и будет любить искренне и безусловно, несмотря ни на что.

Переход на новый календарь никак не повлияет на празднование Дня матери, ведь он связан только с некоторыми религиозными праздниками. Поэтому в 2025 году мы будем праздновать День матери во второе воскресенье мая — 11 мая.

История Дня матери

Уважение к матерям уходит в глубокую древность, когда их почитали через культ богинь. В Древней Греции поклонялись Реи – матери многих богов, а в Римской империи проводили фестиваль Хилария в честь богини Кибели.

Современный День матери берет начало более века назад. Его официальное признание состоялось в США 8 мая 1914 благодаря инициативе Анны Джарвис из Филадельфии. Она стремилась почтить память своей матери – Анны Марии Ривз-Джарвис, активистки, боровшейся за реформирование системы здравоохранения. Анна Джарвис обратилась к известным лицам, чиновникам и законодателям с просьбой сделать День матери общегосударственным праздником.

Первым эту идею поддержал штат Вирджиния, начав празднование 1910 года. А уже в 1914-м президент США Вудро Вильсон провозгласил второе воскресенье мая днем чествования матерей.

После Первой мировой войны праздник распространился по всему миру, хотя в Европе подобные традиции существовали еще раньше. В Украине День матери также отмечается во второе воскресенье мая. Во времена СССР он был запрещен, но в 2000 году традиция вернулась.

Как празднуют День матери в Украине и мире

Традиции празднования Дня матери в Украине и мире / Фото: Unsplash

Хотя большинство стран отмечает День матери во второе воскресенье мая, в мире существуют разные даты этого праздника. Например:

В Великобритании, Ирландии, Нигерии и некоторых других странах его празднуют в четвертое воскресенье Великого поста – так называемое Материнское воскресенье.

В Молдове, Азербайджане, Афганистане, Вьетнаме и Черногории матерей чествуют 8 марта, совмещая это с празднованием Международного женского дня.

В Норвегии День матери выпадает на второе воскресенье февраля.

В Грузии его празднуют 3 марта.

В Южной Корее 8 мая есть День родителей, в рамках которого уважают и матерей.

В ряде стран Западной Азии и Африки этот праздник празднуют 21 марта во время весеннего равноденствия.

Традиции празднования часто зависят от религиозных и культурных особенностей. В христианских странах чествование матерей часто связано с культом Богородицы. Например, в Англии еще с XV века четвертое воскресенье Великого поста называлось Материнским воскресеньем: сначала семьи посещали церковную службу в честь Девы Марии, а затем дети дарили матерям цветы.

В Украине история Дня матери началась в 1929 году, вслед за украинской диаспорой в Канаде. Его поддерживали женские и общественные организации, в частности, "Пласт", "Сокол", "Родная школа", "Просвита", которые организовывали концерты, фестивали и образовательные мероприятия в Западной Галичине.

1939 советская власть запретила этот праздник, и только в начале 2000-х он вернулся благодаря активности общественных организаций. В начале XXI столетия День матери получил официальный статус в Украине.

Интересные факты о Дне матери, которые вы можете не знать

Символ Дня матери — красные гвоздики. / Фото: pixabay.com

В этот день происходит рекордное количество телефонных звонков. Ежегодно во второе воскресенье мая совершается около 122 миллионов звонков – больше, чем в любой другой день года. Эта статистика одновременно трогательна и немного грустна.

День матери – один из самых прибыльных праздников для цветочной индустрии. Приблизительно 25% всех цветов, которые продаются за год, покупают именно к этому празднику.

Слово "мама" имеет природное происхождение. Дети первыми произносят звук "ма", поэтому во многих языках мира слово для обозначения матери начинается на "М" или является вариацией этого звука.

Анна Джарвис, инициировавшая введение Дня матери, впоследствии выступала против того, во что этот праздник превратился. Она считала, что продажа цветов, открыток и сладостей отвлекает от главной идеи – личного уважения матерям. Джарвис организовывала бойкоты и акции протеста, критиковала даже первую леди США Элеонору Рузвельта за использование праздника для благотворительного собрания. Она потратила все свои сбережения на борьбу с коммерциализацией Дня матери и умерла в санатории в 84 года.

Символом праздника является красная гвоздика, хотя первоначально Анна Джарвис предлагала использовать белые гвоздики в качестве чистоты и уважения к матерям. Впоследствии популярность красных гвоздик выросла, вероятно, из-за их доступности и широкого распространения.

Читайте также: