День Независимости Украины 2025 года: будет ли дополнительный выходной на этот раз

День Независимости Украины 2025 года / © unsplash.com

Реклама

2025 День Независимости Украины будут праздновать в воскресенье, 24 августа — эта дата остается неизменной со времени принятия Акта провозглашения независимости 1991 года и закреплена в украинском законодательстве как официальный символ государственности.

Согласно статье 73 Кодекса законов о труде, этот день является официальным выходным. Однако в 2025 году дополнительный выходной, обычно переносимый с воскресенья на понедельник, не предоставляется автоматически из-за действия военного положения в Украине с 2022 года. Согласно постановлению Кабинета Министров № 2136, во время военного положения праздничные выходные не являются обязательными — окончательное решение по их предоставлению остается за работодателем.

Почему День Независимости как раз 24 августа

Эта дата напрямую связана с принятием Верховной Радой 24 августа 1991 года Акта о независимости Украины, провозглашавшего выход страны из состава СССР и учреждения суверенного государства. Это решение получило подтверждение на всенародном референдуме 1 декабря 1991 года. С того времени 24 августа стало официальным государственным праздником, символизирующим свободу, территориальное единство и политическую автономию Украины.

Реклама

Этот праздник закреплен на законодательном уровне и имеет статус официального выходного государственного в мирное время. Ежегодно его отмечают государственными торжествами, военными парадами или памятными церемониями, в зависимости от актуальной ситуации безопасности. В 2025 году из-за действия военного положения формат празднований может быть ограничен или изменен, однако дата останется неизменной — 24 августа. Именно дата фигурирует во всех официальных календарях, списках государственных праздников и документах Министерства культуры Украины.