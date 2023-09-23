День осеннего равноденствия 2023: картинки на украинском языке, поздравления

День осеннего равноденствия – особая дата, когда день и ночь делят сутки на две равные части.
23 сентября 2023 года будет особое астрономическое событие, когда продолжительность дня и ночи одинакова. Хотя этот праздник и несет несколько грустное настроение, ведь ночи постепенно становятся длиннее, а дни короче, погода ухудшается и природа возвращается к зиме, однако это важный период для каждого из нас, когда можно перезапуститься и создать новые привычки.
С днем осеннего равноденствия: приветствие в прозе и стихах
День осеннего равноденствия – это волшебный день, в который нужно наслаждаться жизнью по максимуму. Хочу пожелать в этот прекрасный день быть счастливым, здоровым и веселым. Прости людям улыбку и положительные эмоции!
***
Осень с летом расстается,
То плачет осень, то смеется,
Вдруг дождем польет,
Вдруг солнцем все зальет,
День сегодня равен ночи,
Завтра станет он короче,
Но это завтра, ну а сейчас,
С равноденствием всех вас!
***
Искренне поздравляю с особым магическим праздником – днем осеннего равноденствия от всего сердца хочу пожелать в этот гармоничный день получить от природы правильный душевный баланс и сохранить его на весь год!
***
День осеннего равноденствия,
День и ночка сегодня равны,
Отмечать этот день будем весело,
И прими поздравления ты!
Пирогов напеки обязательно
И гостей позови за столы,
А еще будет очень желательно —
Не проспать смену фазы луны!
***
С Днем осеннего равноденствия! Скоро ночь стремительно начнет сокращаться, поэтому желаю тебе хорошенько выспаться, увидеть сладкий сон о белых яхтах и чудесах! А проснувшись, желаю выполнить все задуманное и воплотить сны!