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День осеннего равноденствия 2023: картинки на украинском языке, поздравления

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
203
Время на прочтение
2 мин
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День осеннего равноденствия 2023: картинки на украинском языке, поздравления

День осеннего равноденствия / Фото: Pexels

День осеннего равноденствия – особая дата, когда день и ночь делят сутки на две равные части.

23 сентября 2023 года будет особое астрономическое событие, когда продолжительность дня и ночи одинакова. Хотя этот праздник и несет несколько грустное настроение, ведь ночи постепенно становятся длиннее, а дни короче, погода ухудшается и природа возвращается к зиме, однако это важный период для каждого из нас, когда можно перезапуститься и создать новые привычки.

С днем осеннего равноденствия: приветствие в прозе и стихах

День осеннего равноденствия – это волшебный день, в который нужно наслаждаться жизнью по максимуму. Хочу пожелать в этот прекрасный день быть счастливым, здоровым и веселым. Прости людям улыбку и положительные эмоции!

Поздравления с днем осеннего равноденствия / © ТСН.ua
Поздравления с днем осеннего равноденствия / Фото: ТСН.ua

***

Осень с летом расстается,
То плачет осень, то смеется,
Вдруг дождем польет,
Вдруг солнцем все зальет,
День сегодня равен ночи,
Завтра станет он короче,
Но это завтра, ну а сейчас,
С равноденствием всех вас!

Поздравления с днем осеннего равноденствия / © ТСН.ua
Поздравления с днем осеннего равноденствия / Фото: ТСН.ua

***

Искренне поздравляю с особым магическим праздником – днем осеннего равноденствия от всего сердца хочу пожелать в этот гармоничный день получить от природы правильный душевный баланс и сохранить его на весь год!

Поздравления с днем осеннего равноденствия / © ТСН.ua
Поздравления с днем осеннего равноденствия / Фото: ТСН.ua

***

День осеннего равноденствия,
День и ночка сегодня равны,
Отмечать этот день будем весело,
И прими поздравления ты!

Пирогов напеки обязательно
И гостей позови за столы,
А еще будет очень желательно —
Не проспать смену фазы луны!

Поздравления с днем осеннего равноденствия / © ТСН.ua
Поздравления с днем осеннего равноденствия / Фото: ТСН.ua

***

С Днем осеннего равноденствия! Скоро ночь стремительно начнет сокращаться, поэтому желаю тебе хорошенько выспаться, увидеть сладкий сон о белых яхтах и чудесах! А проснувшись, желаю выполнить все задуманное и воплотить сны!

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Дата публикации
Просмотры
203
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