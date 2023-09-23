День осеннего равноденствия 2023: картинки на украинском языке, поздравления

День осеннего равноденствия – особая дата, когда день и ночь делят сутки на две равные части.

23 сентября 2023 года будет особое астрономическое событие, когда продолжительность дня и ночи одинакова. Хотя этот праздник и несет несколько грустное настроение, ведь ночи постепенно становятся длиннее, а дни короче, погода ухудшается и природа возвращается к зиме, однако это важный период для каждого из нас, когда можно перезапуститься и создать новые привычки.

С днем осеннего равноденствия: приветствие в прозе и стихах

День осеннего равноденствия – это волшебный день, в который нужно наслаждаться жизнью по максимуму. Хочу пожелать в этот прекрасный день быть счастливым, здоровым и веселым. Прости людям улыбку и положительные эмоции!

Поздравления с днем осеннего равноденствия / Фото: ТСН.ua

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Осень с летом расстается,

То плачет осень, то смеется,

Вдруг дождем польет,

Вдруг солнцем все зальет,

День сегодня равен ночи,

Завтра станет он короче,

Но это завтра, ну а сейчас,

С равноденствием всех вас!

Поздравления с днем осеннего равноденствия / Фото: ТСН.ua

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Искренне поздравляю с особым магическим праздником – днем осеннего равноденствия от всего сердца хочу пожелать в этот гармоничный день получить от природы правильный душевный баланс и сохранить его на весь год!

Поздравления с днем осеннего равноденствия / Фото: ТСН.ua

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День осеннего равноденствия,

День и ночка сегодня равны,

Отмечать этот день будем весело,

И прими поздравления ты!



Пирогов напеки обязательно

И гостей позови за столы,

А еще будет очень желательно —

Не проспать смену фазы луны!

Поздравления с днем осеннего равноденствия / Фото: ТСН.ua

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С Днем осеннего равноденствия! Скоро ночь стремительно начнет сокращаться, поэтому желаю тебе хорошенько выспаться, увидеть сладкий сон о белых яхтах и чудесах! А проснувшись, желаю выполнить все задуманное и воплотить сны!