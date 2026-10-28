День освобождения Украины от нацистских захватчиков: история и главные факты

День освобождения Украины от нацистских захватчиков / © pexels.com

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Когда началось освобождение украинских территорий, города стали важными этапами наступления и почему дата 28 октября требует исторического уточнения — рассказываем дальше.

Когда отмечают День освобождения Украины от нацистских захватчиков

28 октября в Украине традиционно празднуют День освобождения Украины от фашистских захватчиков — памятную дату, установленную в 2009 году. В то же время Украинский институт национальной памяти рекомендует использовать формулировку «изгнания нацистских оккупантов из Украины», поскольку оно точнее описывает исторические события.

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1941 нацистская Германия напала на СССР, а вскоре немецкие войска оккупировали большую часть территории Украины. Боевые действия, оккупационный террор, массовые расстрелы, принудительный вывоз людей на работы в Германию и уничтожение населенных пунктов привели к катастрофическим последствиям.

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Осенью 1943 началось масштабное наступление советских войск, в результате которого оккупационные силы постепенно теряли контроль над украинскими землями. Бои продолжались и в 1944 году.

Важно понимать, что изгнание нацистов не означало обретения независимостью Украины. После отступления немецких войск украинские земли остались во власти советского тоталитарного режима, который продолжил репрессии и преследования.

Как происходило изгнание нацистских окупантов из Украины

В начале Великой Отечественной войны украинские территории оказались в эпицентре ожесточенных боев. Оккупация сопровождалась насилием против гражданского населения, экономическим ограблением и систематическим уничтожением еврейских общин.

Переломным этапом на Восточном фронте стали поражения германских войск под Сталинградом и на Курской дуге. После этого советская армия перешла к масштабному наступлению, постепенно перемещавшемуся на территорию Украины.

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Изгнание окупантов не было одной военной операцией. Оно состояло из многочисленных наступлений и боев за крупные города, транспортные узлы, переправы и стратегические территории.

В борьбе участвовали военнослужащие Красной армии, партизанские отряды, участники украинского освободительного движения, а также украинцы, воевавшие в армиях других государств антигитлеровской коалиции.

Основные даты изгнания нацистов из украинских городов

Наступление советских войск в 1943-1944 годах сопровождалось ожесточенными боями за украинские города. Среди важных дат этого периода:

23 августа 1943 года — Харьков. Город окончательно перешел под контроль советских войск после нескольких изменений в ходе боевых действий.

6 ноября 1943 года — Киев. Советские войска заняли столицу РСФСР после форсирования Днепра и боев на подступах к городу.

14 апреля 1944 года — Одесса. Город оставили немецкие и румынские войска в результате наступательной операции советской армии.

27 июля 1944 года — Львов. В ходе Львовско-Сандомирской операции советские войска заняли город.

Эти события были частью масштабного наступления, постепенно оттеснявшего нацистские войска на запад. В то же время, за каждой датой стояли человеческие потери, разрушенная инфраструктура и судьбы гражданских жителей.

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Почему 28 октября не является точной датой завершения боев

Дата 28 октября закрепилась в советской традиции как день освобождения Украины. Однако исторические обстоятельства были более сложными.

В конце октября 1944 года боевые действия в Закарпатье еще продолжались. В частности, борьба за Чоп и близлежащие территории не завершилась в день, впоследствии ставший памятным.

По данным Украинского института национальной памяти, окончательное изгнание нацистских окупантов из Закарпатья произошло в конце ноября 1944 года. Поэтому утверждение, что все боевые действия на территории современной Украины завершились именно 28 октября, неточно.

Есть и другой важный аспект. После отступления нацистов украинцы не получили независимости: советские власти возобновили контроль над территориями, а репрессии, депортации и преследования продолжились.

Следовательно, эта дата повод не только вспомнить о завершении нацистской оккупации, но и осмыслить сложную историю Украины в годы Второй мировой войны.

Какой ценой Украине далось изгнание нацистов

Вторая мировая война стала одной из величайших трагедий в истории Украины. Потери охватили как военных, так и мирное население, страдающее от боевых действий, оккупационной политики, голода, принудительного труда и массовых убийств.

Особенно трагической страницей стал Холокост. Нацистский режим и его пособники систематически уничтожали еврейское население. Одним из самых известных мест массовых убийств стал Бабий Яр в Киеве.

Во время оккупации людей также принудительно вывозили на работу в Германию. Многие погибли в результате бесчеловечных условий содержания, голода, болезней и насилия.

Война нанесла колоссальный ущерб украинской экономике. Были разрушены промышленные предприятия, жилые дома, мосты, железнодорожные пути и объекты инфраструктуры. Многие города и деревни нуждались в длительном восстановлении.

Точное количество погибших среди населения Украины остается предметом исторических исследований, поскольку учет потерь был неполным, а советская статистика не всегда отражала реальный масштаб трагедии. Поэтому разные оценки могут отличаться в зависимости от методики подсчета и учтенных категорий жертв.

Почему важно помнить о событиях Второй мировой войны

История изгнания нацистских окупантов из Украины — это не только перечень военных операций и дат. Это история людей, переживших оккупацию, потерявших близких, боровшихся за жизнь и пытавшихся отстроить разрушенные дома.

Чествование памяти погибших помогает лучше понять последствия тоталитаризма, оккупации и войны. В то же время, важно различать завершение оккупации и обретения государственной независимости: Украина восстановила независимость 24 августа 1991 года.

28 октября остается возможность вспомнить всех, кто пострадал от нацистской оккупации, и осмыслить непростую историю украинских земель в XX веке.

FAQ

Какой праздник отмечают 28 октября в Украине?

28 октября традиционно отмечают День освобождения Украины от фашистских захватчиков. В то же время, Украинский институт национальной памяти рекомендует называть это событие днем изгнания нацистских оккупантов из Украины, поскольку после завершения оккупации украинские земли остались под властью СССР.

Когда Украину окончательно освободили от нацистских окупантов?

Изгнание нацистских войск из большей части территории Украины происходило в течение 1943-1944 годов. Боевые действия в Закарпатье продолжались и после 28 октября 1944 года. По данным Украинского института национальной памяти, окончательно нацистские оккупанты из Закарпатья были изгнаны в конце ноября 1944 года.

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