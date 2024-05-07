День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне (1939-1945 годы): будет ли выходной

Вторая мировая война, продолжавшаяся с 1939 по 1945 год, считается самой кровавой в истории человечества. На территории Украины в те времена велось немало жестоких сражений. Поэтому важно помнить о тех огромных жертвах, которые принесла победа над нацизмом.

2023 президентом Украины Владимиром Зеленским был подписан закон об установлении на 8 мая Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Согласно ему, это важное памятное событие будет ежегодно проводиться 8 мая и станет в Украине выходным днем (если придется на субботу или воскресенье, то выходной будет переноситься на понедельник). Тогда "за" закон проголосовали 317 народных депутатов. Особым символом этого дня стал красный цветок мак.

Ждать ли выходного на День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая 2024 года

К сожалению, из-за действия закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", в мае 2024 года украинцы будут иметь выходные в субботу и воскресенье. Напомним, что в настоящее время военное положение в Украине будет действовать до 13 мая.

Потому среда, 8 мая 2024 года, будет обычным рабочим днем. Хотя это важное событие для всех украинцев.

Впрочем, частные компании могут вводить собственный график выходных, поэтому у некоторых работников дополнительные выходные дни все же возможны.

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