День памяти защитников государства 2026: вспомним тех, кто пожертвовал своей жизнью ради нас

День памяти защитников государства / © pexels.com

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29 августа в Украине чтят память погибших защитников, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Этот день стал символом благодарности военным, совершившим высшую жертву ради мира и безопасности миллионов украинцев.

День памяти защитников Украины / © ТСН

День памяти защитников Украины / © ТСН

День памяти защитников Украины / © ТСН

День памяти защитников Украины / © ТСН

В День памяти защитников Украины люди вспоминают родных, друзей и собратьев, не вернувшихся с войны. Распространить памятную открытку, написать несколько теплых слов или просто напомнить о подвиге героев — это один из способов сохранить память о них.

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