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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
1 мин

День памяти защитников государства 2026: вспомним тех, кто пожертвовал своей жизнью ради нас

День памяти защитников Украины — особая дата, когда вся страна вспоминает тех, кто отдал жизнь за свободу и будущее государства. Подготовили подборку трогательных открыток, которые помогут выразить уважение, благодарность и поддержать память украинских воинов.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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День памяти защитников государства

День памяти защитников государства / © pexels.com

29 августа в Украине чтят память погибших защитников, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Этот день стал символом благодарности военным, совершившим высшую жертву ради мира и безопасности миллионов украинцев.

День памяти защитников Украины / © ТСН

День памяти защитников Украины / © ТСН

День памяти защитников Украины / © ТСН

День памяти защитников Украины / © ТСН

День памяти защитников Украины / © ТСН

День памяти защитников Украины / © ТСН

День памяти защитников Украины / © ТСН

День памяти защитников Украины / © ТСН

В День памяти защитников Украины люди вспоминают родных, друзей и собратьев, не вернувшихся с войны. Распространить памятную открытку, написать несколько теплых слов или просто напомнить о подвиге героев — это один из способов сохранить память о них.

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