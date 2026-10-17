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День работников целлюлозно-бумажной промышленности 2026: дата и поздравления
Каждый год в Украине празднуют День работников целлюлозно-бумажной промышленности — профессиональный праздник людей, благодаря работе которых мы ежедневно пользуемся бумагой, картоном и продукцией из них. Оно приходится на третью субботу октября. 2026 это 17 октября.
Профессиональный праздник работников отрасли появился в украинском календаре в 2008 году. Его ввели, чтобы отметить вклад специалистов целлюлозно-бумажной промышленности в развитие экономики страны.
Производство бумаги — сложный технологический процесс, нуждающийся в специальном оборудовании, опыте и слаженной работе большого количества людей. К отрасли причастны технологи, операторы производственных линий, машинисты, наладчики оборудования, суши, контролеры качества и представители многих других профессий.
Продукция целлюлозно-бумажных предприятий остается необходимой даже в цифровую эпоху. Бумага необходима для книг, документов, обучения и творчества, а картон и упаковочные материалы широко используются в промышленности, торговле и быту.
В профессиональный праздник работникам отрасли желают стабильной работы, развития предприятий, достойной оплаты труда и новых профессиональных достижений. Также в этот день стоит поблагодарить специалистов за их ежедневный труд и пожелать им здоровья, благополучия, мира и семейного уюта.
Открытки с Днем работников целлюлозно-бумажной промышленности
Поздравления с Днем работников целлюлозно-бумажной промышленности
В профессиональный праздник стоит поздравить всех работающих на предприятиях целлюлозно-бумажной отрасли. Теплые слова коллегам, друзьям и близким помогут выразить благодарность за их важный и ответственный труд.
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Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю успеха в работе, новых возможностей и профессионального развития. Пусть каждый рабочий день будет продуктивным, коллектив дружным, а все начинания завершаются отличными результатами.
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Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю бесперебойной работы, успешных проектов, надежных партнеров и стабильного развития. Пусть в жизни будет как можно больше поводов к радости, а каждый новый день открывает приятные перспективы.
Приветствие в стихах
С профессиональным праздником вас поздравляем,
Мира, счастья от души желаем,
Пусть успешно идут ежедневно дела,
Чтобы работа радость принесла.
Пусть достаток будет в семье,
А добро умножается ныне,
Сил, здоровье, уют, тепла
И чтоб судьба щедрой была!
***
Пусть производство процветает,
А успех рядом шагает,
Пусть работа вдохновляет,
А судьба счастья подарит.
Добра, изобилия и воодушевления,
Здоровья, радости, тепла,
От коллектива только уважения,
Чтобы удачно шли все дела!
***
Желаем успехов, мира и добра,
Чтобы легкой всегда работа была,
Чтобы планы осуществлялись, росли доходы,
А счастье ждало за каждым порогом.
Здоровье крепкого, любви и тепла,
Чтобы радость ежедневно в сердце жила!