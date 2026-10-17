День работников целлюлозно-бумажной промышленности 2026: дата и поздравления

Поздравление с Днем работников целлюлозно-бумажной промышленности / © ТСН

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Профессиональный праздник работников отрасли появился в украинском календаре в 2008 году. Его ввели, чтобы отметить вклад специалистов целлюлозно-бумажной промышленности в развитие экономики страны.

Производство бумаги — сложный технологический процесс, нуждающийся в специальном оборудовании, опыте и слаженной работе большого количества людей. К отрасли причастны технологи, операторы производственных линий, машинисты, наладчики оборудования, суши, контролеры качества и представители многих других профессий.

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Продукция целлюлозно-бумажных предприятий остается необходимой даже в цифровую эпоху. Бумага необходима для книг, документов, обучения и творчества, а картон и упаковочные материалы широко используются в промышленности, торговле и быту.

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В профессиональный праздник работникам отрасли желают стабильной работы, развития предприятий, достойной оплаты труда и новых профессиональных достижений. Также в этот день стоит поблагодарить специалистов за их ежедневный труд и пожелать им здоровья, благополучия, мира и семейного уюта.

Открытки с Днем работников целлюлозно-бумажной промышленности

Открытки с Днем работников целлюлозно-бумажной промышленности / © ТСН

Открытки с Днем работников целлюлозно-бумажной промышленности / © ТСН

Открытки с Днем работников целлюлозно-бумажной промышленности / © ТСН

Поздравления с Днем работников целлюлозно-бумажной промышленности

В профессиональный праздник стоит поздравить всех работающих на предприятиях целлюлозно-бумажной отрасли. Теплые слова коллегам, друзьям и близким помогут выразить благодарность за их важный и ответственный труд.

***

Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю успеха в работе, новых возможностей и профессионального развития. Пусть каждый рабочий день будет продуктивным, коллектив дружным, а все начинания завершаются отличными результатами.

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***

Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю бесперебойной работы, успешных проектов, надежных партнеров и стабильного развития. Пусть в жизни будет как можно больше поводов к радости, а каждый новый день открывает приятные перспективы.

Приветствие в стихах

С профессиональным праздником вас поздравляем,

Мира, счастья от души желаем,

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Пусть успешно идут ежедневно дела,

Чтобы работа радость принесла.

Пусть достаток будет в семье,

А добро умножается ныне,

Сил, здоровье, уют, тепла

И чтоб судьба щедрой была!

***

Пусть производство процветает,

А успех рядом шагает,

Пусть работа вдохновляет,

А судьба счастья подарит.

Добра, изобилия и воодушевления,

Здоровья, радости, тепла,

От коллектива только уважения,

Чтобы удачно шли все дела!

***

Желаем успехов, мира и добра,

Чтобы легкой всегда работа была,

Чтобы планы осуществлялись, росли доходы,

А счастье ждало за каждым порогом.

Здоровье крепкого, любви и тепла,

Чтобы радость ежедневно в сердце жила!

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