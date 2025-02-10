День сорока святых мучеников Севастийских в 2025 году: дата, история, традиции, что нельзя делать

День памяти Севастийских великомучеников, известный как праздник Сорока Святых, день Сорока мучеников или день Всех Святых. В народной традиции эту дату называют "Сороками" или "Жаворонки".
В 2025 году по новому календарю верующие будут праздновать День сорока святых мучеников Севастийских 22 марта.
Происхождение праздника
По преданию, сорок севастийских мучеников были отважными воинами, служившими в армии римского императора Ликинии. Он отличался жестокостью и преследовал христиан. В 320 году, из-за отказа отречься от веры, этих воинов приговорили к смерти в городе Севастия (современный турецкий Сивас).
Их заставили зайти в замерзающее озеро, быстро покрывшееся льдом. Чтобы совратить обреченных, на берегу растопили теплую баню. Один из воинов не выдержал холода, оставил озеро, но, едва шагнув к бане, упал мертвым. Пораженный их преданностью, один из надзирателей воскликнул: "Я христианин!" и присоединился к мученикам, и их число снова стало сорок.
В этот день памяти разрешается определенное ослабление Великого поста.
Что нельзя делать в День сорока святых
- В этот день следует воздержаться от физического труда, в частности уборки дома.
- Поскольку праздник приходится на Великий пост, запрещено употреблять мясо, рыбу и яйца.
- Не рекомендуется стирать, шить или заниматься ремонтными работами.
- Также в этот день не стоит давать или брать деньги взаймы.
Что можно делать в День сорока святых
- Хозяйки традиционно выпекают булочки в форме жаворонков.
- Девушки проводят гадания и ритуалы для призыва весны.
- Верующим рекомендуется посетить церковь и помолиться.
- Этот день благоприятен для планирования будущего и мечтаний.
Народные приметы
- Солнечная погода 22 марта обещает еще 40 дней.
- Если день оказался холодным, весна будет неустойчивой, с резкими изменениями погоды.
- Если вернувшиеся птицы вьют гнезда на солнечной стороне, лето будет прохладным, но урожайным.
- Снег в этот день — до холодной Пасхальной недели.
Читайте также: