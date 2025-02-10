День сорока святых мучеников Севастийских в 2025 году: дата, история, традиции, что нельзя делать

День памяти Севастийских великомучеников, известный как праздник Сорока Святых, день Сорока мучеников или день Всех Святых. В народной традиции эту дату называют "Сороками" или "Жаворонки".

В 2025 году по новому календарю верующие будут праздновать День сорока святых мучеников Севастийских 22 марта.

Происхождение праздника

По преданию, сорок севастийских мучеников были отважными воинами, служившими в армии римского императора Ликинии. Он отличался жестокостью и преследовал христиан. В 320 году, из-за отказа отречься от веры, этих воинов приговорили к смерти в городе Севастия (современный турецкий Сивас).

Их заставили зайти в замерзающее озеро, быстро покрывшееся льдом. Чтобы совратить обреченных, на берегу растопили теплую баню. Один из воинов не выдержал холода, оставил озеро, но, едва шагнув к бане, упал мертвым. Пораженный их преданностью, один из надзирателей воскликнул: "Я христианин!" и присоединился к мученикам, и их число снова стало сорок.

В этот день памяти разрешается определенное ослабление Великого поста.

Что нельзя делать в День сорока святых

В этот день следует воздержаться от физического труда, в частности уборки дома.

Поскольку праздник приходится на Великий пост, запрещено употреблять мясо, рыбу и яйца.

Не рекомендуется стирать, шить или заниматься ремонтными работами.

Также в этот день не стоит давать или брать деньги взаймы.

Что можно делать в День сорока святых

Хозяйки традиционно выпекают булочки в форме жаворонков.

Девушки проводят гадания и ритуалы для призыва весны.

Верующим рекомендуется посетить церковь и помолиться.

Этот день благоприятен для планирования будущего и мечтаний.

Народные приметы

Солнечная погода 22 марта обещает еще 40 дней.

Если день оказался холодным, весна будет неустойчивой, с резкими изменениями погоды.

Если вернувшиеся птицы вьют гнезда на солнечной стороне, лето будет прохладным, но урожайным.

Снег в этот день — до холодной Пасхальной недели.

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