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День сорока святых мучеников Севастийских в 2025 году: дата, история, традиции, что нельзя делать

День сорока святых мучеников Севастийских в 2025 году: дата, история, традиции, что нельзя делать

Когда в 2025 году День сорока святых мучеников: дата по новому календарю / Фото: Фото из открытых источников

День памяти Севастийских великомучеников, известный как праздник Сорока Святых, день Сорока мучеников или день Всех Святых. В народной традиции эту дату называют "Сороками" или "Жаворонки".

В 2025 году по новому календарю верующие будут праздновать День сорока святых мучеников Севастийских 22 марта.

Происхождение праздника

По преданию, сорок севастийских мучеников были отважными воинами, служившими в армии римского императора Ликинии. Он отличался жестокостью и преследовал христиан. В 320 году, из-за отказа отречься от веры, этих воинов приговорили к смерти в городе Севастия (современный турецкий Сивас).

Их заставили зайти в замерзающее озеро, быстро покрывшееся льдом. Чтобы совратить обреченных, на берегу растопили теплую баню. Один из воинов не выдержал холода, оставил озеро, но, едва шагнув к бане, упал мертвым. Пораженный их преданностью, один из надзирателей воскликнул: "Я христианин!" и присоединился к мученикам, и их число снова стало сорок.

В этот день памяти разрешается определенное ослабление Великого поста.

Что нельзя делать в День сорока святых

  • В этот день следует воздержаться от физического труда, в частности уборки дома.
  • Поскольку праздник приходится на Великий пост, запрещено употреблять мясо, рыбу и яйца.
  • Не рекомендуется стирать, шить или заниматься ремонтными работами.
  • Также в этот день не стоит давать или брать деньги взаймы.

Что можно делать в День сорока святых

  • Хозяйки традиционно выпекают булочки в форме жаворонков.
  • Девушки проводят гадания и ритуалы для призыва весны.
  • Верующим рекомендуется посетить церковь и помолиться.
  • Этот день благоприятен для планирования будущего и мечтаний.

Народные приметы

  • Солнечная погода 22 марта обещает еще 40 дней.
  • Если день оказался холодным, весна будет неустойчивой, с резкими изменениями погоды.
  • Если вернувшиеся птицы вьют гнезда на солнечной стороне, лето будет прохладным, но урожайным.
  • Снег в этот день — до холодной Пасхальной недели.

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