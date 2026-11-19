День стеклопроизводителя 2026: поздравления / © pexels.com

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В этот день стоит поздравить стеклопроизводителей, стекольщиков, технологов, инженеров и всех, кто работает в стекольной промышленности. Мы собрали новые поздравления с Днем стеклопроизводителя 2026: теплые пожелания своими словами, красивые слова в прозе и краткие сообщения, которые можно отправить коллегам, друзьям и родным.

Когда День стеклопроизводителя в Украине в 2026 году

День стеклопроизводителя ежегодно выпадает на 19 ноября. В 2026 году профессиональный праздник будут праздновать в четверг.

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Праздник был установлен Указом Президента Украины №1417/2003 от 9 декабря 2003 года. Его цель — отметить вклад работников стекольной промышленности в развитие украинской экономики и сохранение традиций отечественного стеклопроизводства.

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Это хорошая возможность поблагодарить специалистов за ответственность, профессиональные навыки и ежедневную работу, результаты которой мы видим в привычных вещах.

Поздравления с Днем стеклопроизводителя своими словами

Поздравляю с профессиональным праздником — Днем стеклопроизводителя! Желаю, чтобы каждый рабочий день доставлял удовольствие от результата, а каждый новый замысел находил удачное воплощение. Пусть мастерство ценится, опыт открывает новые возможности, дома всегда ждут любовь, уют и поддержка близких!

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С Днем стеклопроизводителя! Пусть в вашем деле всегда будет место интересным идеям, профессиональному росту и достойным достижениям. Желаю крепкого здоровья, надежной команды, стабильности и достатка. Пусть все жизненные планы складываются так же удачно, как самые лучшие изделия, созданные вашими руками!

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Искренне поздравляю с праздником всех, кто посвятил себя стеклянному делу! Желаю неистощимой энергии, уверенности в собственных силах и уважения к вашему труду. Пусть профессиональные успехи приумножаются, новые технологии открывают интересные перспективы, а каждый день дарит поводы радости!

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Поздравляю с Днем стеклопроизводителя! Ваша работа требует внимательности, терпения и подлинного мастерства. Желаю, чтобы эти качества помогали добиваться новых вершин, а жизнь была наполнена приятными событиями, искренними людьми и теплыми встречами. Здоровья вам, благополучия и мирного неба!

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Открытки с Днем стеклопроизводителя

Открытки с Днем стеклопроизводителя / © ТСН

Открытки с Днем стеклопроизводителя / © ТСН

Открытки с Днем стеклопроизводителя / © ТСН

Хорошие поздравления с Днем стеклопроизводителя в прозе

С профессиональным праздником! Желаю, чтобы в вашей жизни всегда было достаточно света, тепла и ярких моментов. Пусть работа приносит достойное вознаграждение, профессиональный опыт превращается в новые возможности, а каждое достижение становится поводом для гордости. Крепкого здоровья, семейного благополучия и исполнения самых заветных мечтаний!

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Примите искренние поздравления с Днем стеклопроизводителя! Пусть ваш труд всегда будет востребован, а профессиональные умения получают заслуженное признание. Желаю интересных проектов, современного оборудования, безопасных условий труда и коллег, на которые можно положиться. Пусть в семье царят согласие и любовь, а в душе живет уверенность в завтрашнем дне!

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Поздравляю с Днем стеклопроизводителя! Желаю, чтобы в вашей жизни было как можно больше прозрачных перспектив, крепких жизненных опор и счастливых возможностей. Пусть трудности остаются позади, рабочие задачи решаются легко, а рядом всегда будут люди, поддерживающие и вдохновляющие. Обилия, вдохновения и новых профессиональных побед!

Короткие поздравления с Днем стеклопроизводителя

С Днем стеклопроизводителя! Пусть ваше мастерство всегда будет востребовано, труд — достойно оплачиваемым, а жизнь — щедрой на радостные события!

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Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю крепкого здоровья, вдохновения, финансовой стабильности и успеха в каждом деле. Пусть все задуманное производится!

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С праздником! Желаю, чтобы работа доставляла удовольствие, коллеги были надежными, а каждый новый день приносил хорошие новости и приятные неожиданности!

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С Днем стеклопроизводителя! Пусть в жизни будет больше светлых перспектив, крепких отношений, искренних улыбок и поводов гордиться собой!

Поздравления с Днем стеклопроизводителя для коллег

Дорогие коллеги, поздравляю с нашим профессиональным праздником! Пусть совместная работа приносит веские результаты, каждый проект завершается успехом, а профессиональные идеи находят поддержку. Желаю всем крепкого здоровья, взаимопонимания, безопасных рабочих будней и достойного вознаграждения за наш труд. Пусть в коллективе всегда царят уважение и дружелюбие!

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Уважаемые коллеги, с Днем стеклопроизводителя! Желаю нам новых профессиональных достижений, интересных задач и уверенности в собственных силах. Пусть опыт помогает находить правильные решения, командная работа открывает новые возможности, а каждый успешный результат вдохновляет двигаться вперед. Здоровья, благополучия и благополучия каждому!

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Поздравляю всех причастных к стекольной промышленности! Наша работа требует сосредоточенности, ответственности и большой отдачи. Так что желаю, чтобы эти усилия всегда имели достойную оценку. Пусть на предприятиях будет стабильность, в коллективах поддержка, а у каждого из нас силы и вдохновение для новых свершений!

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