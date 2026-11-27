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В День святого Андрея Первозванного, который по новому церковному календарю приходится на 30 ноября, люди не только пристально следили за погодой, но и гадали на судьбу и любовь, кладя под подушку бумажку в надежде узнать имя будущего жениха.

Древние приметы в этот день связывали мороз с обильным урожаем, отсутствие снега — с теплой и мягкой зимой, а тихую воду — со спокойным течением последующих месяцев.

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Мороз в день Андрея предвещал хороший урожай

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Морозный праздничный день вселял надежду на щедрый следующий год. По приметке, если на Андрея хорошо подмерзало, предстоящий урожай должен был быть хорошим. Так в зимнюю погоду искали ответ на вопрос, каким будет грядущее лето.

Отсутствие снега сулило мягкую зиму

Отсутствие снега на Андрея указывало на другое предсказание. Если к этому празднику снег ещё не выпал, зиму предвидели тёплой и мягкой.

Тихая вода — к спокойной зиме, бурная — к морозам

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Вода тоже должна была подсказать, чего ожидать от холодного времени года. Тихую воду в день Андрея считали признаком хорошей, спокойной зимы. Бурная, напротив, предвещала морозы.

Имя под подушкой нужно было назвать суженого

На вечерницах будущее гадали уже по другим признакам. Девушки собирались вместе и гадали на любовь, а одним из обычаев было загадывание имени жениха.

На клочках бумаги записывали разные мужские имена и клали их под подушку. Утром вытаскивали одну бумажку и верили, что именно так будет звать суженого. С Андреевской ночью связывали и надежду увидеть будущее во сне.

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Сапоги и балабушки предсказывали будущее замужество

Девушки пытались угадать и то, откуда придет возлюбленный. Для этого они бросали сапог и по его направлению определяли, со стороны какой ждать суженого. Другое гадание должно было ответить на вопрос, кто из подруг первой выйдет замуж.

Для него пекли балабушки — маленькие пирожки. Девушки выкладывали их вместе и смотрели, чью первую схватит собака. Владелице этой балабушки и предсказывали самую скорую свадьбу. Так обычная праздничная выпечка становилась частью игры в будущую судьбу.

Калита обещала исполнить желание

Традиционный корж «калита» готовили все вместе.

«Тесто замешивали по очереди все участницы — от самой старшей до самой младшей», — рассказала исследовательница народных традиций Ольга Евменчук в интервью «Суспильному».

Калиту обычно делали круглой и достаточно твердой, чтобы откусить кусочек было непросто. По словам исследовательницы, с ней было связано особое поверье. Желание того, кто сумеет её откусить, должно было сбыться. Если же попытка не удавалась, на исполнение надеялись уже не в этом году.

Символическими были и другие угощения на вечерницах. Для вареников или пирожков использовали, в частности, мак и орехи, которые считались символами благосостояния и богатства. В пожеланиях девушек звучали мечты о добром, трудолюбивом муже, любви и счастливой семье.

История праздника Андрея Первозванного и когда его отмечают

День Андрея Первозванного — христианский праздник в честь одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа. По новому церковному календарю его отмечают 30 ноября. В этот день апостола чествует Православная церковь Украины. Для тех, кто следует старому календарю, дата праздника — 13 декабря.

Вечерницы устраивают накануне. По новому календарю Андреева ночь — с 29 на 30 ноября. Именно с ней в народной традиции связывали девичьи гадания, выпечку калиты, молодежные игры и шутки.

Как сообщает«Главком«, согласно евангельскому преданию, Андрей был родом из Вифсаиды в Галилее и был учеником Иоанна Предтечи. Он первым из апостолов последовал за Христом, а впоследствии привел к Нему своего брата Петра. Отсюда и название „Первозванный“. Церковное предание рассказывает о его проповеднических путешествиях и мученической смерти на кресте в греческом городе Патрах.

С Украиной этого апостола связывает летописная легенда, изложенная в «Повести временных лет». Согласно ей, Андрей взошел на киевские горы, благословил их, поставил крест и предсказал появление великого города со множеством церквей. Так в рассказе о святом появляется образ будущего Киева.

Народное празднование сохранило и дохристианские обычаи, связанные с калитой. Поэтому наряду с церковным почитанием апостола живет традиция вечерниц с пожеланиями, угощениями и веселыми испытаниями.

На вечерницах нужно было укусить калиту и не засмеяться

Совместные игры с коржом были одной из самых веселых частей Андреевских вечеринок. Кто-то держал калиту, а участник, сидя на коцюбе, словно верхом на лошади, пытался её укусить. Присутствующие подшучивали над «всадником», и если тот не сдерживал смех, его мазали сажей. Так вечер, от которого ждали подсказок судьбы, наполнялся шутками и общей забавой.

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