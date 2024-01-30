День святого Валентина в 2024 году: изменилась ли дата по новому календарю, традиции разных стран

Самым романтичным праздником зимы можно назвать День святого Валентина или День Всех Влюбленных. Пары с нетерпением ждут его, чтобы рассказать о своих чувствах и обменяться подарками. Изменилась ли дата Дня святого Валентина по новому календарю?

Традиционно День святого Валентина весь мир празднует 14 февраля. И даже после перехода ПЦУ и УГКЦ на новый календарь, который состоялся 1 сентября 2023, этот праздник не изменил свою дату в Украине.

Никаких изменений не произошло потому, что у праздника есть фиксированная дата. По традиции влюбленные проводят этот день вместе, готовят друг другу всевозможные подарки и приятные сюрпризы. Главными атрибутами праздника считаются открытки в форме сердечка, мягкие игрушки, шоколад и цветы.

День святого Валентина: история

Вокруг этого праздника было сформировано много разнообразных мифов и легенд, поэтому история давно стерлась из памяти людей. В большинстве преданий праздник был создан в честь раннехристианского мученика святого Валентина, являвшегося епископом в итальянском городе Терни и жившего в III веке.

День святого Валентина: история / Фото: Unsplash

По наиболее популярной версии празднования Дня Всех Влюбленных началось примерно в 270 году до нашей эры в Римской империи, когда императором был Клавдий II. Император вел длительную войну и не хотел, чтобы его солдаты вступали в брак. Он считал, что любовь и семейные вузы делают их слабыми. Однако священнослужитель Валентин тайно венчал влюбленные пары. А когда правитель узнал это, то святого схватили, бросили в тюрьму и решили казнить за "антигосударственную" деятельность. В ночь перед казнью (14 февраля примерно 269 года до нашей эры) он написал любовное письмо дочери тюремного смотрителя, в которую был влюблен. Подписал он его "Твой Валентин". Отсюда и пошла традиция подписывать "валентинки" — открытки в форме сердца.

День памяти святого Валентина был основан в 496 году папой Геласием I, чтобы вытеснить языческий праздник "люперкалий", который ежегодно приходился на 15 февраля. В этот день люди приносили в жертву коз и козлов. Образ святого Валентина должен был подчеркнуть духовную любовь между мужчиной и женщиной.

Как празднуют День святого Валентина в Украине и других странах мира

Как празднуют День святого Валентина в Украине / Фото: Unsplash

Обычно в День святого Валентина влюбленные устраивают романтический ужин, обмениваются подарками, делают приятные сюрпризы. В Украине принято дарить шоколад, ювелирные украшения, мягкие игрушки, букеты цветов. Но в каждой стране есть свои интересные традиции.

Так во Франции самым лучшим подарком считаются драгоценности и ювелирные украшения, а вот в Дании любимым дарят белые засушенные цветы. В Италии праздник принято называть "сладким днем", потому что дарят итальянцы обычно сладости и торты с голубями.

В Голландии существует интересная традиция, согласно которой женщина может сделать предложение своему любимому. Если мужчина хочет отказать, то сообщает, что подарит ей шелковое платье. На Ямайке в День святого Валентина часто проводят "голые свадьбы", во время которых на паре из одежды есть только обручальные кольца.

Есть и такие страны, в которых День святого Валентина запрещен. Это, в частности, Саудовская Аравия и Иран. Здесь считают, что праздник является пропагандой сексуальности и развращенности.

Читайте также: