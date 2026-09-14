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День танкиста в 2026 году: лучшие поздравления для военных — искренние слова, стихи, SMS и яркие открытки
14 сентября в Украине празднуют День танковых войск — профессиональный праздник военнослужащих, которые служат в танковых подразделениях ВСУ. Дата официальной и ежегодно остается неизменной. 2026 День танковых войск приходится на понедельник.
В этот день особые слова благодарности адресуют танкистам, демонстрирующим выдержку, профессионализм, мужество и преданность Украине. Если среди ваших родных, друзей или знакомых есть военнослужащий танковых войск, поздравить его можно не только лично, но и теплым сообщением.
Собрали поздравления с Днем танковых войск в прозе и стихах, короткие SMS и пожелания, которые можно отправить защитнику или опубликовать в соцсетях.
Когда День танковых войск Украины в 2026 году
День танковых войск Украины отмечается 14 сентября. Новую дату профессионального праздника установили в 2023 году указом Президента Украины. В то же время, был отменен предыдущий День танкистов, который имел советское происхождение и приходился на второе воскресенье сентября.
Новый праздник посвящен воинам-танкистам и призван почтить их вклад в защиту независимости и территориальной целостности Украины.
Поздравление с Днем танковых войск в прозе
Поздравляю с Днем танковых войск! Желаю крепкого здоровья, стальной выдержки, уверенности в собственных силах и надежных людей рядом. Пусть каждая задача завершается успешно, а после службы всегда ждут родные, тепло домашнего очага и мирную жизнь. Спасибо за мужество и защиту Украины!
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С Днем танковых войск! Пусть ваша сила никогда не иссякает, техника работает безотказно, а собратья всегда остаются надежной поддержкой. Желаю точных решений, спокойных дней, побед и скорейшего возвращения домой.
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Поздравляю наших отважных танкистов с профессиональным праздником! Желаю выдержки, смелости, крепкого здоровья и внутренней силы. Пусть каждый путь ведет к победе, каждая задача завершается успешно, а самой большой наградой станет возможность жить в свободной и мирной Украине.
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С Днем танкиста! Пусть броня защищает не только технику, но и предохраняет тебя от всех жизненных проблем. Желаю надежного плеча собратьев, поддержки близких, удачи в службе и счастливых моментов вдали от фронта.
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Сегодня хочется пожелать нашим танкистам самого важного — жизни, здоровья и победы. Пусть сила духа помогает преодолевать все испытания, а рядом всегда будут люди, ради которых хочется возвращаться домой. Спасибо за службу!
Красивые поздравления с Днем танкиста в стихах
С Днем танковых войск поздравляю,
Силы и мужества желаю,
Чтобы удача рядом шла,
А дорога домой вела.
Пусть здоровье не подводит,
Мир к каждому приходит,
А любовь родных каждый день
Берет тебя сполна!
***
Танкистов наших мы поздравляем,
Отваги и силы вам желаем.
Пусть крепнет каждый день
И счастье прибавляет песен.
Пусть собратья не подводят,
А все дороги в дом приводят.
***
Здоровья, мира и добра,
Победы всем пора!
Да будет крепкой броня,
Счастливой будет семья,
Пусть собратья поддерживают всегда,
А судьба уводит от беды.
***
Желаем мужества, силы, тепла,
Чтобы Украина была свободной,
Чтобы мирная жизнь уже наступила
И дома семья ждала!
Вы — сила, отвага и честь,
Вы знаете, что победа есть.
****
Пусть вам везет в службе каждый день,
Пусть бережет вас родная земля.
Здоровья крепкого, покоя и добра,
Чтобы быстрее кончилась эта война,
Чтобы каждый танкист вернулся домой
К родным, любимым, к сердцу знакомому.
Короткие поздравления с Днем танковых войск
С Днем танковых войск! Силы, мужества, здоровья и скорейшей победы!
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Поздравляю с Днем танкиста! Пусть рядом всегда будут надежные собратья, а дома — любящая семья.
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С праздником! Желаю крепкой брони, точных решений, успешных задач и мирного неба.
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Спасибо за службу, отвагу и защиту Украины! С Днем танковых войск!
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С Днем танкиста! Пусть каждая миссия преуспевает, а каждая дорога ведет домой.
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Желаю здоровья, выдержки, удачи и победы! С праздником наших мужественных танкистов!
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Пусть сила духа будет стальной, а сердце всегда знает дорогу домой. С Днем танковых войск!
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Мирного неба, надежной техники, верных собратьев и счастливой жизни после службы!
Картинки и открытки ко Дню танковых войск
Поздравления с Днем танкиста для SMS и мессенджеров
С Днем танковых войск! Спасибо за ваше мужество и службу. Желаю здоровья, силы, надежных собратьев, успешных задач и самого главного — вернуться домой живым и невредимым.
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Поздравляю с профессиональным праздником! Пусть техника работает безотказно, решения будут точными, собратьями надежными, а дома всегда ждут любовь, тепло и спокойствие.
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С Днем танкиста! Желаю сил, выдержки и уверенности. Пусть каждое испытание остается позади, а впереди ждут победа, мир и счастливая жизнь.
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Сегодня особые слова благодарности — нашим танкистам. Берегите себя, держите убранство и возвращайтесь к тем, кто вас любит. С праздником!