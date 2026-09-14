Поздравление с Днем танковых войск Украины 2026 года / © unsplash.com

Реклама

В этот день особые слова благодарности адресуют танкистам, демонстрирующим выдержку, профессионализм, мужество и преданность Украине. Если среди ваших родных, друзей или знакомых есть военнослужащий танковых войск, поздравить его можно не только лично, но и теплым сообщением.

Собрали поздравления с Днем танковых войск в прозе и стихах, короткие SMS и пожелания, которые можно отправить защитнику или опубликовать в соцсетях.

Реклама

Когда День танковых войск Украины в 2026 году

День танковых войск Украины отмечается 14 сентября. Новую дату профессионального праздника установили в 2023 году указом Президента Украины. В то же время, был отменен предыдущий День танкистов, который имел советское происхождение и приходился на второе воскресенье сентября.

Реклама

Новый праздник посвящен воинам-танкистам и призван почтить их вклад в защиту независимости и территориальной целостности Украины.

Поздравление с Днем танковых войск в прозе

Поздравляю с Днем танковых войск! Желаю крепкого здоровья, стальной выдержки, уверенности в собственных силах и надежных людей рядом. Пусть каждая задача завершается успешно, а после службы всегда ждут родные, тепло домашнего очага и мирную жизнь. Спасибо за мужество и защиту Украины!

***

С Днем танковых войск! Пусть ваша сила никогда не иссякает, техника работает безотказно, а собратья всегда остаются надежной поддержкой. Желаю точных решений, спокойных дней, побед и скорейшего возвращения домой.

Реклама

***

Поздравляю наших отважных танкистов с профессиональным праздником! Желаю выдержки, смелости, крепкого здоровья и внутренней силы. Пусть каждый путь ведет к победе, каждая задача завершается успешно, а самой большой наградой станет возможность жить в свободной и мирной Украине.

***

С Днем танкиста! Пусть броня защищает не только технику, но и предохраняет тебя от всех жизненных проблем. Желаю надежного плеча собратьев, поддержки близких, удачи в службе и счастливых моментов вдали от фронта.

Реклама

***

Сегодня хочется пожелать нашим танкистам самого важного — жизни, здоровья и победы. Пусть сила духа помогает преодолевать все испытания, а рядом всегда будут люди, ради которых хочется возвращаться домой. Спасибо за службу!

Красивые поздравления с Днем танкиста в стихах

С Днем танковых войск поздравляю,

Силы и мужества желаю,

Чтобы удача рядом шла,

А дорога домой вела.

Пусть здоровье не подводит,

Мир к каждому приходит,

А любовь родных каждый день

Берет тебя сполна!

***

Танкистов наших мы поздравляем,

Отваги и силы вам желаем.

Пусть крепнет каждый день

И счастье прибавляет песен.

Пусть собратья не подводят,

А все дороги в дом приводят.

***

Здоровья, мира и добра,

Победы всем пора!

Да будет крепкой броня,

Счастливой будет семья,

Пусть собратья поддерживают всегда,

А судьба уводит от беды.

***

Желаем мужества, силы, тепла,

Чтобы Украина была свободной,

Чтобы мирная жизнь уже наступила

И дома семья ждала!

Вы — сила, отвага и честь,

Вы знаете, что победа есть.

****

Пусть вам везет в службе каждый день,

Пусть бережет вас родная земля.

Здоровья крепкого, покоя и добра,

Чтобы быстрее кончилась эта война,

Чтобы каждый танкист вернулся домой

К родным, любимым, к сердцу знакомому.

Короткие поздравления с Днем танковых войск

С Днем танковых войск! Силы, мужества, здоровья и скорейшей победы!

***

Поздравляю с Днем танкиста! Пусть рядом всегда будут надежные собратья, а дома — любящая семья.

***

С праздником! Желаю крепкой брони, точных решений, успешных задач и мирного неба.

***

Спасибо за службу, отвагу и защиту Украины! С Днем танковых войск!

***

С Днем танкиста! Пусть каждая миссия преуспевает, а каждая дорога ведет домой.

***

Желаю здоровья, выдержки, удачи и победы! С праздником наших мужественных танкистов!

***

Пусть сила духа будет стальной, а сердце всегда знает дорогу домой. С Днем танковых войск!

***

Мирного неба, надежной техники, верных собратьев и счастливой жизни после службы!

Картинки и открытки ко Дню танковых войск

Картинки и открытки ко Дню танковых войск / © ТСН

Картинки и открытки ко Дню танковых войск / © ТСН

Картинки и открытки ко Дню танковых войск / © ТСН

Картинки и открытки ко Дню танковых войск / © ТСН

Картинки и открытки ко Дню танковых войск / © ТСН

Поздравления с Днем танкиста для SMS и мессенджеров

С Днем танковых войск! Спасибо за ваше мужество и службу. Желаю здоровья, силы, надежных собратьев, успешных задач и самого главного — вернуться домой живым и невредимым.

***

Поздравляю с профессиональным праздником! Пусть техника работает безотказно, решения будут точными, собратьями надежными, а дома всегда ждут любовь, тепло и спокойствие.

***

С Днем танкиста! Желаю сил, выдержки и уверенности. Пусть каждое испытание остается позади, а впереди ждут победа, мир и счастливая жизнь.

***

Сегодня особые слова благодарности — нашим танкистам. Берегите себя, держите убранство и возвращайтесь к тем, кто вас любит. С праздником!

Новости партнеров