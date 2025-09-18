ТСН в социальных сетях

День учителя в 2025 году: все, что нужно знать о празднике и его традициях

Каждый год осенью в Украине и во многих странах мира празднуют День учителя — особый праздник, который чествует труд и преданность педагогов.

Когда День учителя 2025 года

Когда День учителя 2025 года / © Фото из открытых источников

В Украине День учителя традиционно празднуют в первое воскресенье октября, однако существует еще один международный праздник — Международный день работников образования. В этом году обе даты совпадают, что делает празднование особенно знаковым.

Когда празднуют День учителя в Украине

Согласно Указу Президента от 11 сентября 1994 года, День работников образования в Украине празднуют в первое воскресенье октября. Поскольку это выходной день, учителя и учащиеся обычно отмечают праздник в канун, в будний день. В 2025 году День учителя приходится на воскресенье 5 октября, поэтому торжества состоятся в пятницу 3 октября.

Международный День учителя празднуют ежегодно 5 октября. Его основала ЮНЕСКО в 1994 году, чтобы подчеркнуть важную роль педагогов в развитии общества и образования во всем мире.

Как празднуют День учителя в Украине

Празднование Дня учителя сопровождается разнообразными мероприятиями, чествующими труд педагогов:

  • Торжественные концерты и выступления учащихся. В школах и университетах проводят праздничные концерты, где звучат стихи, песни и слова благодарности учеников.

  • Цветы и открытки. Утром ученики приветствуют своих любимых учителей, даря цветы и открытки. Часто в этот день ребята даже выполняют роль педагогов, проводя уроки самостоятельно.

  • Корпоративные мероприятия для педагогов. Во многих учебных заведениях организуют внутренние праздничные встречи для коллектива учителей, где они делятся опытом и проводят время в дружеской атмосфере.

