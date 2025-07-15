День Украинской Государственности в 2025 году: история праздника, поздравления

День Украинской Государственности 2025 года / © unsplash.com

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Как появился этот интересный праздник, который можно пожелать родным, друзьям, знакомым?

День Украинской Государственности: что это за праздник

День Украинской Государственности был введен согласно указу президента Украины Владимира Зеленского от 24 августа 2021 года. С тех пор его ежегодно празднуют 15 июля. Выбранная дата имеет глубокое символическое значение, ведь именно в этот день украинцы отмечают еще один важный исторический праздник — День Крещения Киевской Руси.

Праздник имеет собственный символ — композицию из четырех трезубцев, каждый из которых олицетворяет ключевые принципы украинской государственности: борьбу, независимость, историческую тяготу и национальную идентичность.

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Символ Дня Украинской Государственности / © Фото из открытых источников

Этот знак призван развенчать ошибочное представление о якобы молодости украинского государства. Ведь трезубец имеет глубокие корни — он происходит от родового знака династии Рюриковичей и был личным символом князя Владимира Великого, за правление которого Киевская Русь приняла христианство.

Поздравление с Днем Украинской Государственности

Поздравляю с Днем Украинской Государственности! Этот праздник напоминает нам о тысячелетнем наследии нашего государства, о силе, достоинстве и непокорении украинского народа. Пусть эта дата укрепляет нашу веру в победу, единство и будущее сильной независимой Украины. Слава Украине!

С Днем Украинской Государственности / © ТСН

С Днем Украинской Государственности! В эту символическую дату мы чтим глубокие корни нашего государства, проросшие еще во времена князя Владимира Великого. Пусть сила предков, мудрость истории и любовь к родной земле вдохновляют каждого из нас творить благосостояние и достойное будущее для Украины.

С Днем Украинской Государственности / © ТСН

Поздравляю с Днем Украинской Государственности! Желаю мира, силы духа и неисчерпаемой любви к нашей Родине.

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