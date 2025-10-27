- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 4
- Время на прочтение
- 2 мин
День украинской письменности и речи: поздравления в прозе и стихах, красивые открытки
27 октября мы чествуем величие украинского слова — День украинского языка и письменности. Это прекрасная возможность поблагодарить родной язык за его красоту и силу, а также искренне поздравить друзей, коллег и близких с этим вдохновенным праздником духовности и единства.
ТСН.ua подготовил для вас вдохновенную подборку искренних поздравлений ко Дню украинского языка и письменности. В ней найдете короткие и развернутые пожелания — в прозе, поэзии и красивых открытках. Выберите самые теплые слова и поделитесь ими 27 октября с теми, кого вы хотите поздравить с праздником нашего языка — живого сердца Украины.
Поздравление с Днем украинской письменности и языка
Мово рідна, наша святине,
Ти — духовний наш скарб, оберіг,
Хай лунають твої слова щирі
В кожному серці, у кожнім домі, щодня й повік!
Вітаю з Днем української писемності та мови! Нехай рідне слово надихає вас щодня, дарує тепло і об’єднує серця близьких та друзів.
Слова звучать, як пісня ніжна,
Українська — душі окраса.
Хай буде мова чиста й велична,
Відкриваючи серце й красу кожного дня!
Сердечно вітаю зі святом української мови! Бажаю, щоб слова завжди були чистими й щирими, а мова — джерелом сили, натхнення та добробуту.
З днем мови вітаю щиро,
Хай звучить у слові сила.
Вона нам серце зігріває,
Нас єдність й мудрість додає!
З Днем української писемності та мови! Хай ваша любов до рідного слова зростає, а кожне привітання, написане чи сказане, несе тепло й радість всім навколо.
Хай слово рідне завжди живе,
Дарує радість і теплі сни,
Хай кожне серце його бере,
Щоб мова вічно квітла, мов весни!
Вітаю з святом нашої мови! Бажаю, щоб українське слово звучало в серці кожного, надихало на добрі справи і дарувало красу кожного дня.
Мова наша — скарб незмінний,
Несе традиції й тепло.
Вітаю з святом величним,
Хай буде щастя у серці й слові твоїм!
Щиро вітаю з Днем української писемності та мови! Хай мова об’єднує, надихає на творчість і зберігає у серцях традиції та мудрість поколінь.