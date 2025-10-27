День украинской письменности и речи: поздравления в прозе и стихах, красивые открытки

День украинской письменности и речи: приветствие / © unsplash.com

ТСН.ua подготовил для вас вдохновенную подборку искренних поздравлений ко Дню украинского языка и письменности. В ней найдете короткие и развернутые пожелания — в прозе, поэзии и красивых открытках. Выберите самые теплые слова и поделитесь ими 27 октября с теми, кого вы хотите поздравить с праздником нашего языка — живого сердца Украины.

Поздравление с Днем украинской письменности и языка

Мово рідна, наша святине,

Ти — духовний наш скарб, оберіг,

Хай лунають твої слова щирі

В кожному серці, у кожнім домі, щодня й повік!

Поздравление с Днем украинской письменности и языка / © ТСН

Вітаю з Днем української писемності та мови! Нехай рідне слово надихає вас щодня, дарує тепло і об’єднує серця близьких та друзів.

Слова звучать, як пісня ніжна,

Українська — душі окраса.

Хай буде мова чиста й велична,

Відкриваючи серце й красу кожного дня!

Сердечно вітаю зі святом української мови! Бажаю, щоб слова завжди були чистими й щирими, а мова — джерелом сили, натхнення та добробуту.

З днем мови вітаю щиро,

Хай звучить у слові сила.

Вона нам серце зігріває,

Нас єдність й мудрість додає!

З Днем української писемності та мови! Хай ваша любов до рідного слова зростає, а кожне привітання, написане чи сказане, несе тепло й радість всім навколо.

Хай слово рідне завжди живе,

Дарує радість і теплі сни,

Хай кожне серце його бере,

Щоб мова вічно квітла, мов весни!

Вітаю з святом нашої мови! Бажаю, щоб українське слово звучало в серці кожного, надихало на добрі справи і дарувало красу кожного дня.

Мова наша — скарб незмінний,

Несе традиції й тепло.

Вітаю з святом величним,

Хай буде щастя у серці й слові твоїм!

Щиро вітаю з Днем української писемності та мови! Хай мова об’єднує, надихає на творчість і зберігає у серцях традиції та мудрість поколінь.