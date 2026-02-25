День украинской женщины 2026: самые красивые поздравления в картинках, которые покорят сердце

Поздравление с Днем украинской женщины 2026 года / © pexels.com

Реклама

Украинские женщины веками были движущей силой создания государства, культурного продвижения и освободительной борьбы. Именно поэтому появилась идея положить начало отдельному национальному празднику — как альтернативу 8 марта, что в советские времена потеряло свое первоначальное содержание и превратилось в формальный «праздник весны и красоты».

В 2023 было принято решение отмечать День украинской женщины 25 февраля — и эта дата имеет глубокий символизм. Именно в этот день родилась выдающаяся писательница и общественный деятель Леся Украинка — женщина, олицетворяющая интеллект, достоинство и внутреннюю свободу украинской нации.

Поздравление с Днем украинской женщины в 2026 году

Поздравление с Днем украинской женщины 2026 / © ТСН

Поздравляю с Днем украинской женщины! Пусть твоя сила всегда сочетается с нежностью, мудрость — с решительностью, а любовь к родной земле вдохновляет на великие свершения. Желаю благополучия, внутренней гармонии и света в сердце. Пусть каждый день дарит уважение, поддержку и тепло.

Реклама

Поздравление с Днем украинской женщины 2026 / © ТСН

С Днем украинской женщины! Ты символ несокрушимости, красоты духа и глубокой души. Пусть судьба будет щедрой на счастливые мгновения, рядом всегда будут надежные люди, а мечты уверенно становятся реальностью.

Поздравление с Днем украинской женщины 2026 / © ТСН

Поздравляю с праздником силы и достоинства! Желаю, чтобы в твоей жизни было больше радости, чем тревог, больше побед, чем испытаний. Пусть любовь окрыляет, вера укрепляет, а надежда ведет вперед.

Поздравление с Днем украинской женщины 2026 / © ТСН

В День украинской женщины желаю вдохновения, уверенности и внутренней свободы. Пусть твои слова имеют вес, решение — силу, а сердце — спокойствие. Будь счастлива, ценна и по-настоящему услышана.

Поздравление с Днем украинской женщины 2026 / © ТСН

Поздравляю с Днем украинской женщины! Пусть твоя доброта возвращается сторицей, труд приносит достойные плоды, а жизнь наполняется светлыми событиями. Пусть рядом всегда будет любовь, а в душе вера в себя и в лучшее будущее.