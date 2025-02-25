День украинской женщины в 2025 году: поздравления в прозе, красивые открытки для украинок

Сегодня, 25 февраля, в Украине чествуют женщин, отмечая их значимую роль в обществе и вклад в разные сферы жизни. Хотя этот день не является официальным праздником, он служит возможностью выразить благодарность и уважение украинкам.

В 2023 году в Верховной Раде предложили законопроект, предусматривавший отмену празднований 8 марта, 1 и 9 мая, заменив их новыми датами. Одним из предложенных праздников стал День украинской женщины, символически совпадающий с днем рождения выдающейся поэтессы Леси Украинки.

По этому случаю стоит поделиться теплыми словами и красивыми открытками с самыми дорогими людьми, чтобы выразить им благодарность в День украинской женщины.

Поздравления с Днем украинской женщины в прозе и открытках

Дорогая украинская женщина! Сегодня твой день – день красоты, мудрости, нежности и силы! Ты – хранительница рода, вдохновение и поддержка, свет, ведущий сквозь бури жизни. Пусть в твоем сердце всегда царит гармония, в семье – благополучие, а на душе – тепло. Будь счастливой, любимой и успешной!

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С Днем украинской женщины / Фото: ТСН.ua

Очаровательные, невероятные, несгибаемые украинские женщины! Поздравляю вас с этим особым днем! Вы – душа и сердце нашей нации, источник любви, вдохновения и доброты. Пусть ваша жизнь будет исполнена радости, исполнения мечтаний и тепла родных сердец. Спасибо вам за вашу силу, нежность и преданность!

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С Днем украинской женщины / Фото: ТСН.ua

Дорогие украинские женщины! Вы – настоящие музы, дарящие миру свет, любовь и красоту! Ваши искренние сердца, мудрость и забота делают этот мир лучше. Пусть каждый день приносит вам только положительные эмоции, приятные сюрпризы и исполнение самых заветных желаний!

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С Днем украинской женщины / Фото: ТСН.ua

Милая украинка! Ты – олицетворение нежности и силы, мудрости и обаяния, вдохновения и несокрушимости. Пусть в твоей жизни будет много приятных моментов, искренних улыбок, добрых людей и великих свершений. Будь счастлива и уверена в себе!

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С Днем украинской женщины / Фото: ТСН.ua

Дорогие наши хранительницы! Вы – символ украинского духа, любви и преданности. Ваши руки дарят милость, ваши слова согревают, ваши сердца излучают доброту. Пусть судьба будет благосклонна к вам, даря радость, гармонию и осуществление всех замыслов. С праздником!