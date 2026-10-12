День военного капеллана 2026: искренние поздравления для тех, кто поддерживает наших воинов

Поздравление с Днем военного капеллана / © ТСН

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Приветствие военному капеллану — это, прежде всего, возможность выразить благодарность за духовную поддержку воинов и пожелать Божьей защиты, сил и мира. Собрали искренние слова, которые можно адресовать капеллану по случаю праздника, дня рождения, профессиональной даты или просто в знак благодарности за его служение.

Искренние поздравления военному капеллану своими словами

От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, несгибаемой веры, духовной силы и Божьего благословения. Пусть Господь оберегает Вас на каждом пути, дарит мудрость и силы поддерживать нуждающихся. Пусть добро, которое Вы несете нашим защитникам, возвращается к Вам сторицей. Мира, света и скорейшей победы Украины!

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Благодарю Вас за чрезвычайно важное служение, за слова поддержки и молитвы, которые помогают нашим воинам выстоять в самые трудные минуты. Желаю Вам Божьей опеки, крепости духа, здоровья и неистощимой энергии. Пусть рядом всегда будут добрые люди, а сердце никогда не теряет веры и надежды.

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Желаю вам сил и мудрости в вашем непростом служении. Пусть Господь предохраняет от опасностей, укрепляет дух и помогает находить нужные слова для каждого, кто обращается к Вам за поддержкой. Пусть впереди будет больше светлых дней, добрых новостей, счастливых встреч и мирного неба.

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Пусть Ваша вера остается крепкой даже среди самых трудных испытаний, а молитвы дарят надежду тем, кто стоит на защите Украины. Желаю здоровья, выдержки, душевного покоя и благодати Божией. Пусть Господь оберегает Вас и всех наших защитников и помогает вернуться домой живыми и невредимыми.

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Примите искреннюю благодарность за ваше служение рядом с украинскими воинами. За способность выслушать, поддержать, разделить боль и вернуть надежду, когда кажется, что сил уже нет. Пусть Бог вознаградит Вас за добро, хранит на всех дорогах и дарит силы продолжать это важное дело.

Короткие поздравления военному капеллану

Пусть Господь хранит Вас в служении, дарит силы, мудрость и крепкую веру. Спасибо за поддержку наших воинов, за молитвы и человеческое тепло. Мира Вам, здоровья и Божьего благословения!

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Желаю Божьей опеки, духовной силы и света в сердце. Пусть Ваши слова всегда помогают нуждающимся в поддержке, а добро возвращается к Вам сторицей.

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Пусть вера придает силы, молитва дарит надежду, а Господь хранит Вас от всех опасностей. Спасибо за Ваше служение и поддержку украинских защитников!

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Крепкого здоровья, выдержки, Божьего благословения и мира! Пусть Господь ведет Вас по пути добра и хранит вместе с нашими воинами.

Открытки ко Дню военного капеллана

Открытки ко Дню военного капеллана / © ТСН

Открытки ко Дню военного капеллана / © ТСН

Открытки ко Дню военного капеллана / © ТСН

Открытки ко Дню военного капеллана / © ТСН

Открытки ко Дню военного капеллана / © ТСН

Приветствие военному капеллану в стихах

Пусть Господь Вас хранит

От пуль, тревог и бед,

А мир в Украину идет,

И станет повсюду тихо.

Пусть хватает Вам сил,

Надежды, света и веры,

Чтобы возвращались с войны

Живы наши и цели.

***

Пусть молитва защищает,

Господь хранит от беды,

А вера силы Вам прибавляет

И через испытание ведет.

***

За доброе слово в беде,

За искреннюю поддержку солдата

Пусть ждут Вас всегда

Мир, свет и родной дом.

***

Пусть Бог дарит силы Вам

И бережет на всех дорогах,

Чтобы свет веры сквозь тьму

Побеждало боль и усталость.

Пусть наступит мирное время,

Замолкнут выстрелы и пушки,

И все, кого ждут дома,

Живыми смогут возвращаться.

Трогательные слова благодарности военному капеллану

Благодарим Вас за то, что Вы рядом там, где особенно тяжело. За молитвы, возвращающие надежду, за слова, которые помогают держаться, за молчание, когда слова излишни. Пусть Господь оберегает Вас так же, как Вы помогаете хранить свет веры в сердцах наших воинов.

***

Быть рядом с человеком в минуту страха, боли или отчаяния большое служение. Благодарим Вас за мужество разделять с военными непростые будни, за искреннюю молитву и поддержку. Пусть Бог дарит Вам силы, защищает от опасностей и ведет к мирным дням.

***

Есть слова, которые способны поддержать даже тогда, когда вокруг тьма. Есть молитвы, которые помогают не отчаиваться. Благодарим Вас за то, что несете этот свет украинским воинам. Да будет Господь рядом с Вами на каждом шагу, а впереди непременно будет мир.

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