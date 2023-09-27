День воспитателя в 2023 году: поздравления в прозе и стихах, картинки на украинском языке

День воспитателя 2023 года – особая дата, когда мы выражаем теплые слова благодарности всем тем, кто заботится о наших детях, пока мы работаем. Работа воспитателей и всех работников дошкольных учреждений очень важна и тяжела. Следует уметь общаться с детьми, находить к каждому малышу особый подход. Поэтому давайте вместе пожелаем 27 сентября всем воспитателям терпения, сил и доброты.

Поздравления с днем воспитателя своими словами и в стихах

Уважаемые воспитатели! Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником! Желаем вам бесконечного терпения, ведь именно вы – первые люди после родителей, с кем дети проводят так много времени. Именно вы вносите огромный вклад в их воспитание. Спасибо вам за это! Желаем, чтобы то, что вы отдаете нашим детям, возвращалось к вам сторицей. С праздником!

С днем воспитателя: картинки / Фото: ТСН.ua

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Воспитатель – это не работа,

Это ежедневная забота

О важнейших гражданах страны,

Чтобы послушные были и разумны!

В праздник Ваше примите поздравления

И примите поклон к земле,

Пусть все ваши личные стремления

Сбудутся. Они для нас важны!

С днем воспитателя: картинки / Фото: ТСН.ua

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Поздравляю с Днем воспитателя и всех дошкольных работников. Желаю от детского шума никогда не уставать, а только радоваться вместе с маленькими озорниками каждому новому дню, каждой новой идее. Здоровья, терпения и внутренней гармонии, а также удачи, радости и понимания в отношениях с близкими людьми!

С днем воспитателя: картинки / Фото: ТСН.ua

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День воспитателя – ура!

Веселитесь, детишки!

Праздновать сегодня будем

И о торте мы не забудем!

Поздравляем всех воспитателей с праздником, успехов вам всем и спасибо за ваш труд!

С днем воспитателя: картинки / Фото: ТСН.ua

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Дорогие воспитатели и все работники детского сада! Сегодня мы празднуем ваш профессиональный праздник и хотим пожелать, чтобы вы всегда были здоровы, чтобы дух ваш был бодр и весел! Доброго вам сердца, огромного терпения и большой любви к нашим маленьким озорникам! Пусть не черствеют ваши души, не стареет оптимизм, не исчезают с лиц приветливые улыбки! Будьте счастливы, живите в достатке, радости и благополучии! Тепло вам и понимания, любви и уважения, красоты и радости на долгие годы!

С днем воспитателя: картинки / Фото: ТСН.ua

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С Днем воспитателя вас поздравляем,

Послушных детей вам желаем.

Еще здоровье и терпение,

Удачи, счастья, вдохновения.

Работа ваша так сложна,

Но всем родителям нужно.