День воспитателя в 2023 году: поздравления в прозе и стихах, картинки на украинском языке

27 сентября в Украине свой профессиональный праздник отмечают воспитатели и работники дошкольных учреждений.
День воспитателя 2023 года – особая дата, когда мы выражаем теплые слова благодарности всем тем, кто заботится о наших детях, пока мы работаем. Работа воспитателей и всех работников дошкольных учреждений очень важна и тяжела. Следует уметь общаться с детьми, находить к каждому малышу особый подход. Поэтому давайте вместе пожелаем 27 сентября всем воспитателям терпения, сил и доброты.
Поздравления с днем воспитателя своими словами и в стихах
Уважаемые воспитатели! Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником! Желаем вам бесконечного терпения, ведь именно вы – первые люди после родителей, с кем дети проводят так много времени. Именно вы вносите огромный вклад в их воспитание. Спасибо вам за это! Желаем, чтобы то, что вы отдаете нашим детям, возвращалось к вам сторицей. С праздником!
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Воспитатель – это не работа,
Это ежедневная забота
О важнейших гражданах страны,
Чтобы послушные были и разумны!
В праздник Ваше примите поздравления
И примите поклон к земле,
Пусть все ваши личные стремления
Сбудутся. Они для нас важны!
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Поздравляю с Днем воспитателя и всех дошкольных работников. Желаю от детского шума никогда не уставать, а только радоваться вместе с маленькими озорниками каждому новому дню, каждой новой идее. Здоровья, терпения и внутренней гармонии, а также удачи, радости и понимания в отношениях с близкими людьми!
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День воспитателя – ура!
Веселитесь, детишки!
Праздновать сегодня будем
И о торте мы не забудем!
Поздравляем всех воспитателей с праздником, успехов вам всем и спасибо за ваш труд!
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Дорогие воспитатели и все работники детского сада! Сегодня мы празднуем ваш профессиональный праздник и хотим пожелать, чтобы вы всегда были здоровы, чтобы дух ваш был бодр и весел! Доброго вам сердца, огромного терпения и большой любви к нашим маленьким озорникам! Пусть не черствеют ваши души, не стареет оптимизм, не исчезают с лиц приветливые улыбки! Будьте счастливы, живите в достатке, радости и благополучии! Тепло вам и понимания, любви и уважения, красоты и радости на долгие годы!
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С Днем воспитателя вас поздравляем,
Послушных детей вам желаем.
Еще здоровье и терпение,
Удачи, счастья, вдохновения.
Работа ваша так сложна,
Но всем родителям нужно.