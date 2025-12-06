- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 201
- Время на прочтение
- 2 мин
День ВСУ 2025 года: теплые слова, искренние открытки и сердечная благодарность нашим воинам
День Вооруженных Сил Украины — важный праздник для каждого украинца, который ежегодно празднуют 6 декабря 1993 года. В этот день вся страна чтит своих защитников, благодарит их за мужество, силу и преданность, которые каждый день оберегают мир и свободу Украины.
По случаю Дня ВСУ ТСН.ua подготовил для вас большую подборку поздравлений, искренних пожеланий и благодарных слов героям, которые стоят на защите нашего государства от российских оккупантов. Поздравления в День Вооруженных Сил Украины собраны в стихах, прозе и ярких открытках.
Не упустите возможности выразить свою благодарность: отправьте слова поддержки, теплые пожелания и искренние поздравления тем, кто защищает нашу землю.
Поздравление с Днем ВСУ
Поздравляю с праздником мужества и отваги! Спасибо за вашу несокрушимость, силу и преданность, которые каждый день оберегают нашу страну. Пусть в ваших сердцах всегда будет мир и уверенность в завтрашнем дне.
Вы — наш щит, вы — наша сила,
Отвага в сердцах пылает.
С Днем ВСУ мы вас поздравляем,
Мира и счастья всем желаем!
Поздравляю с Днем Вооруженных Сил Украины! Желаю здоровья, силы и выдержки, а также тепла и поддержки близких. Вы наши настоящие герои, и мы безгранично благодарны за вашу службу.
Смелые герои Украины,
Спасибо вам за мир и мир!
Пусть оберегает вас судьба,
Счастье и покой в каждый дом пусть идет!
С Днем ВСУ! Пусть ваше мужество всегда сопровождается уверенностью, а отвага и решительность приносят мир и покой нашим домам. Спасибо за вашу самоотверженность и героизм.
От сердца искреннего поздравляю,
С Днем ВСУ вас обнимаю.
Пусть сила и отвага не покидают,
И мир в каждый дом приходит, сияет!
Поздравляю наших защитников с праздником! Желаю, чтобы каждый ваш день был полон гордости за службу, силы для новых свершений и радости от поддержки родных и близких.
Мужество ваше — пример для всех,
Отвага ваша — несокрушимый крик.
С праздником вас поздравляем искренне,
Мира и добра в сердца вам льется рекой!
С праздником мужества и чести! Спасибо за вашу преданность и силу, которые оберегают нашу Украину. Пусть в сердцах всегда царит надежда, а жизнь будет наполнена теплом, миром и благодарностью окружающих.
Поздравления искренни нашим героям,
Пусть сила ваша не имеет предела.
С Днем ВСУ! Пусть судьба будет ласкова,
И мир в сердцах властвует навеки!