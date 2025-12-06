День ВСУ 2025 года: теплые слова, искренние открытки и сердечная благодарность нашим воинам

Поздравление с Днем ВСУ / © ТСН

Реклама

По случаю Дня ВСУ ТСН.ua подготовил для вас большую подборку поздравлений, искренних пожеланий и благодарных слов героям, которые стоят на защите нашего государства от российских оккупантов. Поздравления в День Вооруженных Сил Украины собраны в стихах, прозе и ярких открытках.

Не упустите возможности выразить свою благодарность: отправьте слова поддержки, теплые пожелания и искренние поздравления тем, кто защищает нашу землю.

Поздравление с Днем ВСУ

Поздравление с Днем ВСУ / © ТСН

Поздравляю с праздником мужества и отваги! Спасибо за вашу несокрушимость, силу и преданность, которые каждый день оберегают нашу страну. Пусть в ваших сердцах всегда будет мир и уверенность в завтрашнем дне.

Реклама

Поздравление с Днем ВСУ / © ТСН

Вы — наш щит, вы — наша сила,

Отвага в сердцах пылает.

С Днем ВСУ мы вас поздравляем,

Мира и счастья всем желаем!

Поздравление с Днем ВСУ / © ТСН

Поздравляю с Днем Вооруженных Сил Украины! Желаю здоровья, силы и выдержки, а также тепла и поддержки близких. Вы наши настоящие герои, и мы безгранично благодарны за вашу службу.

Поздравление с Днем ВСУ / © ТСН

Смелые герои Украины,

Спасибо вам за мир и мир!

Пусть оберегает вас судьба,

Счастье и покой в каждый дом пусть идет!

Поздравление с Днем ВСУ / © ТСН

С Днем ВСУ! Пусть ваше мужество всегда сопровождается уверенностью, а отвага и решительность приносят мир и покой нашим домам. Спасибо за вашу самоотверженность и героизм.

Реклама

Поздравление с Днем ВСУ / © ТСН

От сердца искреннего поздравляю,

С Днем ВСУ вас обнимаю.

Пусть сила и отвага не покидают,

И мир в каждый дом приходит, сияет!

Поздравление с Днем ВСУ / © ТСН

Поздравляю наших защитников с праздником! Желаю, чтобы каждый ваш день был полон гордости за службу, силы для новых свершений и радости от поддержки родных и близких.

Поздравление с Днем ВСУ / © ТСН

Мужество ваше — пример для всех,

Отвага ваша — несокрушимый крик.

С праздником вас поздравляем искренне,

Мира и добра в сердца вам льется рекой!

Поздравление с Днем ВСУ / © ТСН

С праздником мужества и чести! Спасибо за вашу преданность и силу, которые оберегают нашу Украину. Пусть в сердцах всегда царит надежда, а жизнь будет наполнена теплом, миром и благодарностью окружающих.

Реклама

Поздравление с Днем ВСУ / © ТСН

Поздравления искренни нашим героям,

Пусть сила ваша не имеет предела.

С Днем ВСУ! Пусть судьба будет ласкова,

И мир в сердцах властвует навеки!