День зимнего солнцестояния в 2025 году: когда будет самая длинная ночь года, чем она особенная

Когда день зимнего солнцестояния 2025 года / © unsplash.com

Для многих людей это естественный сигнал начала зимы. В нашем материале рассказываем, когда наступит зимнее солнцестояние в 2025 году и что делает этот период особенным.

Когда зимнее солнцестояние 2025 года

В этом году зимнее солнцестояние приходится на 21 декабря. В северном полушарии это день с самой длинной ночью, в то время как в южном — с кратчайшим днем.

На полярных широтах явление имеет особый вид:

На северном полюсе солнце во время зимнего солнцестояния вообще не восходит.

В тропических регионах Солнце остается примерно на 23° ниже горизонта.

На полярном круге центр Солнца только затрагивает южный горизонт, не поднимаясь над ним, что делает этот день единственным в году, когда солнце не появляется в течение 24 часов.

Что происходит с научной точки зрения

Солнцестояние — это момент, когда Солнце достигает максимального расстояния от экватора. В настоящее время продолжительность дня или ночи становится рекордной. Географически это определяется как момент, когда Солнце достигает своей крайней северной или южной широты.

В Украине на умеренных широтах явления типа полярного дня или полярной ночи не наблюдаются. Даже во время зимнего солнцестояния Солнце все же сходит и заходит. Благодаря этому мы четко ощущаем контраст между днем и ночью, в то время как в полярных регионах он отсутствует.

Почему дата солнцестояния меняется

Зимнее солнцестояние не всегда приходится на один и тот же день. Это связано с особенностями календаря и орбиты Земли: она вращается вокруг Солнца чуть более 365 дней. Чтобы компенсировать дробную часть года, существуют высокосные годы, и поэтому точная дата солнцестояния “прыгает” между 20, 21 и 22 декабря.

Мелкие астрономические нюансы, включая смещение земной оси, также влияют на день, когда Солнце достигает крайнего отклонения. Поэтому ежегодно зимнее солнцестояние может приходиться на разные дни, но всегда в третьей декаде декабря.