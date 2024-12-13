"Денежный" маникюр на декабрь 2024 года: какой цвет выбрать, чтобы привлечь богатство в свою жизнь

Стилисты утверждают, что в каждом месяце есть цвет маникюра, который приносит счастье, любовь и привлекает деньги. Каким оттенком окрашивать ногти в декабре 2024 года?

Наиболее удачный цвет для привлечения финансов, богатства, счастья и любви в декабре – это зеленый.

Как отметила блогерша @Astro Muse Mari, наиболее выигрышным цветом, который поддержит ваш финансовый поток и поможет обрести счастье, в последний месяц 2024 года станет зеленый, причем можете выбирать любые его оттенки, в том числе и землистый.

Также она посоветовала применять эти оттенки не только в маникюре, но и в одежде и деталях образа. К примеру, вы можете даже просто поставить заставку зеленого цвета на телефон.

В какой цвет красить ногти в декабре 2024 года, чтобы привлечь деньги и любовь / Фото: Фото из открытых источников

Однако, если вы хотите обрести везение в любви, тогда сочетайте зеленые оттенки со светло-бежевыми (ванильный, кремовый, молочный). Вы можете попросить своего мастера сделать вам актуальный дизайн бежевого цвета с помощью стемпинга (когда рисунок переносится с трафарета на ноготь).

Если вам не нравится экспериментировать, тогда выбирайте однотонное покрытие. Оно может быть как глянцевым, так и матовым. Но те, кто хочет выделяться, могут попробовать мраморный маникюр, сочетающий в себе сразу три оттенка зеленого (например, бирюзовый, изумрудный и оливковый).

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