Елка. / © Pexels

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Новогодняя елка — это не только главный символ зимних праздников, но и возможность создать особую атмосферу в доме и загадать желание на следующий год. По народным поверьям и эзотерическим традициям, некоторые елочные украшения символизируют финансовое благополучие, достаток и новые возможности.

Какие семь украшений стоит добавить в новогоднее дерево, чтобы символически пригласить в дом финансовую удачу и благополучие 2027-го, читайте в материале ТСН.ua.

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Чтобы новогоднее дерево выглядело гармонично, не стоит перегружать его символическими предметами. Золотые шары можно распределить по всей елке, красные банты разместить поближе к краям ветвей, а монеты, подковы и колокольчики использовать в качестве акцентных украшений. Орехи и ангелы дополнят композицию и сделают ее более уютной.

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Золотые шары

Издавна золотой цвет ассоциируется с богатством, роскошью и материальным благополучием. Елочные шары таких оттенков считают одним из самых популярных символов финансовой удачи. По поверьям, они олицетворяют достаток и стабильность, а также напоминают о стремлении к благополучию.

Для праздничного декора можно выбрать глянцевые, матовые или сверкающие золотистые украшения. Особенно эффектно они совмещаются с красными, зелеными и кремовыми игрушками.

Монеты и декоративные деньги

Монеты на елке символизируют финансовый поток, прибыль и материальную независимость. В некоторых традициях считается, что такое украшение помогает привлечь новые возможности для заработка и сохранить накопление.

На праздничное дерево можно повесить золотые декоративные монетки, сувенирные купюры и специальные новогодние украшения. Также можно положить монету в небольшой красный мешочек и закрепить его на ветке.

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Орехи в золотой обертке

Орехи издавна считали символом плодородия и обилия. Их твердая скорлупа олицетворяет защиту, а питательное ядро — ценность и вознаграждение за труд. По поверьям, они символизируют год, в котором труд приносит обильные плоды.

Для новогодней елки можно использовать настоящие орехи, завернутые в золотую фольгу или декоративные фигурки. Такие украшения выглядят особенно уютно в сочетании с деревянным декором, лентами и шишками.

Красные банты и ленты

Во многих народных традициях красный цвет связывают с энергией, успехом и процветанием, а ленты такого оттенка символически помогают открыть путь к новым возможностям и привлечь удачу.

На елке можно разместить небольшие банты, бархатные ленты или декоративные узелки. Они не только будут выглядеть празднично, но и станут ярким акцентом в декоре. Особенно красиво красные украшения совмещаются с золотыми шарами.

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Колокольчики

В народных верованиях колокольчики символизируют хорошие новости или очищение пространства от негатива. Их звон ассоциируют с радостными событиями, новыми возможностями и успешным началом дел.

Маленькие золотистые или серебристые колокольчики можно использовать в качестве украшения для привлечения удачи. Лучше всего разместить их на броских ветвях, где они смогут легонько звенеть от движения воздуха. Такие игрушки придадут елке не только красоты, но и особое праздничное настроение.

Подковы

Подкова — один из самых известных символов удачи, защиты и благополучия. Ее размещают у входа в дом, надеясь привлечь счастье и отвлечь невзгоды.

В новогоднем декоре подкова может стать символическим пожеланием финансовой устойчивости и успеха в делах. Для елки подойдут маленькие золотистые подвески из металла, дерева или керамики.

Ангелы

Фигурки ангелов традиционно ассоциируются с защитой, добрыми известиями, благополучием и семейным уютом. В праздничных традициях их связывают с хорошими переменами и поддержкой в новых начинаниях. Считается, что такое украшение символически приглашает в дом мир, гармонию и достаток.

Для новогодней елки можно выбрать фигурки из белого, золотого или серебристого материала. Они будут особенно гармонично смотреться среди теплых огоньков гирлянды и других светлых украшений.

Напомним, мы писали о том, в каких цветах украсить елку на Новый год 2027, чтобы привлечь удачу и изобилие.

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