"Деньги капают, даже когда сплю": мужчина рассказал, как зарабатывает без каких-либо усилий

В США предприимчивый житель штата Огайо Брендон Шлихтер нашел простой способ зарабатывать деньги, не прилагая никаких усилий. Муж утверждает, что деньги "капают", даже когда он спит.

Рассказ о его бизнес-идее завирусился в TikTok, собрав почти 10 миллионов просмотров.

Мужчина приобрел за 1400 долларов два автомата: один для газировки, а другой для закусок. Он покупает газировку по 50 центов за бутылку, а продает за 1 доллар. Также нанимает человека, который обслуживает устройство и еженедельно собирает выручку.

"Совершенно неплохо за неделю бездействия", — шутит Шлихтер, подсчитывая свой заработок.

По подсчетам Шлихтера, один автомат со сладкой водой принес ему $249 за неделю и около $900 за месяц пассивного дохода. Эти доходы поражают, учитывая экономические проблемы, в частности инфляцию, и господствующую в мире политическую нестабильность.

Напомним, ранее стало известно о работе мечты за 66 тысяч евро. Претендентам предлагают "совершенно новый опыт — работать на станциях в Антарктиде.

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