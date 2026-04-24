Дерево по месяцу рождения: что оно символизирует и как вырастить его дома

В современной интерпретации древних кельтских традиций каждому месяцу года соответствует свое «дерево рождения», которое символизирует определенные черты, энергию и жизненный путь человека. Как и цветы рождения, эти деревья имеют собственное значение. При этом многие из них можно выращивать дома, в саду или даже в контейнерах — если обеспечить соответствующие условия.

Об этом рассказало издание Martha Stewart со ссылкой на креативного директора Urban Garden Center NYC Сару Гатанас.

Так, деревом января считается береза — символ обновления и нового начала. Для этого месяца чаще всего называют белую или речную березу. В природе эти деревья растут во влажных лесах и вдоль берегов рек. Белая береза требует прохладной почвы и затененных корней, тогда как речная является более адаптивной и может расти даже в контейнерах или городских условиях.

Февралю соответствует рябина обыкновенная — символ защиты и интуиции. Она естественно встречается в горах и северных лесах. По словам эксперта, это дерево не любит жару и не подходит для контейнерного выращивания.

Мартовским деревом стал ясень, который символизирует рост и трансформацию. В природе его можно найти в поймах и на богатых почвах. Ясень быстро растет и формирует большую крону, поэтому требует просторного участка.

Апрель ассоциируется с ольхой — символом силы и стойкости. Она хорошо чувствует себя на влажных почвах, возле рек и в болотистой местности. Для успешного выращивания ей нужна постоянная влажность.

Маю соответствует ива — символ интуиции и гибкости. Она естественно встречается возле рек, прудов и озер. Иве нужно большое количество влаги, а также достаточно места, поскольку ее корневая система может активно разрастаться.

Июньским деревом является боярышник, который символизирует любовь и защиту. Он растет в условиях открытых лесов и живых изгородей. Это компактное дерево хорошо подходит для небольших пространств и может расти в больших контейнерах.

Для июля символом стал дуб — дерево силы и стабильности. В природе дубы встречаются в лесах и на возвышенностях. Из-за глубоких корней и больших размеров дерево требует много места.

Августу соответствует падуб, который символизирует выносливость и защиту. Он растет в лесах и подлесках. Падуб можно выращивать в контейнерах, а также использовать как живую изгородь или вертикальный декоративный акцент.

Сентябрь ассоциируется с лещиной — символом мудрости и творчества. Этот многостебельный кустарник естественно встречается на опушках и подходит как для открытого грунта, так и для больших контейнеров.

Октябрю соответствует виноградная лоза — символ достатка и страсти. Она требует солнечного места и прочной опоры, например шпалеры. Лозу также можно выращивать в контейнерах.

Для ноября растением рождения считается плющ — символ связи и настойчивости. В природе он часто стелется по лесной подстилке или взбирается по деревьям и сооружениям. Плющ хорошо растет в вертикальных системах и контейнерах.

Декабрю соответствует бузина — символ размышлений и обновления. Она любит влажную почву и часто встречается на краях полей. Она является быстрорастущим кустом, который можно выращивать как в саду, так и в больших контейнерах.

