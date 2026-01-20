Деревья будут защищены: этот простой прием обертывания стволов спасает от мышей

Защита деревьев от грызунов / © pexels.com

Большинство дачников используют разные методы защиты деревьев от мышей и зайцев. Один из самых популярных способов — обертывание стволов стрейч-пленкой. Этот материал экономичен, легок в использовании и надежно защищает кору от повреждений.

Стоит только помнить о воздухообмене: под пленкой может накапливаться влага. Впрочем, в зимний период это не критично, если вовремя снять защиту и избегать преждевременного нанесения. Если заметили конденсат — сделайте несколько проколов шилом, чтобы влага испарялась, а кора не загнивала.

Существуют и другие эффективные методы:

Еловый лапник — надежно оберегает деревья от грызунов, но его сбор ограничен и не всегда законен. Идеальный вариант для тех, у кого ели растут на собственном участке. Опилки с карболовой кислотой — рассыпьте вокруг стволов, и грызуны будут держаться подальше больше месяца. После выветривания процедуру можно повторить. Старые женские колготки — да, старые изделия действительно работают, тогда как современные колготки грызуны могут легко прогрызть. Камыш, стебли кукурузы и подсолнечника — оберегают стволы от мороза и солнца. Не обеспечивают полной защиты от вредителей, но значительно уменьшают риск повреждений.

Важно: материалы типа рубероида или толя нельзя плотно прижимать к стволам, ведь они не защищают от мышей. Напротив, под ними грызуны чувствуют себя комфортно. Поэтому эксперты советуют размещать под такими покрытиями отравленные приманки.

Выбрав один из этих способов, вы можете быть уверены: ваш участок и деревья переживут зиму без потерь и вреда от грызунов.