Деревянная или пластиковая доска: какая безопаснее для кухни — объяснение экспертов

Разделочные доски являются одним из главных источников перекрестного загрязнения на кухне. Эксперты объяснили, какой материал безопаснее и почему решающее значение имеет не только тип доски, но и уход за ней.

Разделочные доски остаются одним из главных источников перекрестного загрязнения на кухне. Именно здесь сырое мясо, овощи и кухонные инструменты контактируют между собой, что может повышать риск пищевых отравлений.

Об этом сообщило издание martha stewart.

Специалисты по безопасности пищевых продуктов отмечают: ни один материал не гарантирует автоматической защиты от бактерий. Ключевую роль играют очистка и высушивание поверхности после использования. Горячая вода с моющим средством и полное высыхание на воздухе значительно снижают риски, ведь микроорганизмы нуждаются во влаге для выживания.

  • Деревянные доски

Древесина долгое время считалась менее безопасной из-за пористости. Впрочем, современные исследования показали другую картину. Бактерии могут проникать в волокна древесины, где постепенно отмирают, если доска полностью высыхает между использованиями.

Наилучшими свойствами обладают твердые породы древесины — в частности клен, орех или вишня. Их плотная структура ограничивает глубокое проникновение микроорганизмов, а также, по наблюдениям, может иметь естественные антимикробные свойства.

Такие доски подходят для ежедневного приготовления овощей, фруктов и хлеба, а также для сервировки. В то же время они требуют регулярного ухода, особенно если используются для сырого мяса.

  • Пластиковые доски

Пластиковые доски широко применяются на профессиональных кухнях благодаря непористой поверхности и возможности мытья в посудомоечной машине. Их легко дезинфицировать, а цветовая кодировка помогает избегать перекрестного загрязнения.

Однако проблема возникает при длительном использовании. На поверхности образуются глубокие борозды от ножей, в которых могут задерживаться бактерии даже после мытья. Изношенные пластиковые доски сложнее полностью продезинфицировать, поэтому их рекомендуют регулярно заменять.

Отдельное внимание эксперты обращают на микропластик. Во время нарезки с поверхности могут отделяться микроскопические частицы, которые попадают в пищу. Исследования фиксируют такое явление, однако его влияние на здоровье человека пока окончательно не определено.

  • Бамбуковые доски

Бамбук часто воспринимают как аналог древесины, однако он является травой. Такие доски обычно более плотные и более водостойкие, но имеют другие особенности.

Бамбуковые доски изготавливают из склеенных полосок, и именно клеевые соединения могут быть потенциальными слабыми местами — как с точки зрения долговечности, так и накопления бактерий. Кроме того, твердость материала может быстрее изнашивать лезвия ножей и способствовать появлению микроцарапин.

Они больше подходят для легких задач — нарезания фруктов, овощей или хлеба.

  • Композитные доски

Композитные доски изготавливают из древесных волокон и смол под высоким давлением. В результате образуется плотная непористая поверхность, которая хорошо выдерживает нагрузки.

Такие доски менее подвержены образованию глубоких борозд, чем пластик, и не требуют сложного ухода, как древесина. Многие из них можно мыть в посудомоечной машине. В то же время эксперты отмечают, что безопасность зависит от качества материалов, в частности смолы.

Специалисты сходятся на том, что главный фактор — это не материал, а поведение пользователя. Своевременное мытье, тщательное ополаскивание и полное высушивание доски после каждого использования значительно важнее выбора между деревом и пластиком.

Особое внимание стоит уделять влаге: если доска остается мокрой или хранится во влажном состоянии, риск размножения бактерий возрастает независимо от материала.

