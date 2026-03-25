Разделочные доски остаются одним из главных источников перекрестного загрязнения на кухне. Именно здесь сырое мясо, овощи и кухонные инструменты контактируют между собой, что может повышать риск пищевых отравлений.

Специалисты по безопасности пищевых продуктов отмечают: ни один материал не гарантирует автоматической защиты от бактерий. Ключевую роль играют очистка и высушивание поверхности после использования. Горячая вода с моющим средством и полное высыхание на воздухе значительно снижают риски, ведь микроорганизмы нуждаются во влаге для выживания.

Деревянные доски

Древесина долгое время считалась менее безопасной из-за пористости. Впрочем, современные исследования показали другую картину. Бактерии могут проникать в волокна древесины, где постепенно отмирают, если доска полностью высыхает между использованиями.

Наилучшими свойствами обладают твердые породы древесины — в частности клен, орех или вишня. Их плотная структура ограничивает глубокое проникновение микроорганизмов, а также, по наблюдениям, может иметь естественные антимикробные свойства.

Такие доски подходят для ежедневного приготовления овощей, фруктов и хлеба, а также для сервировки. В то же время они требуют регулярного ухода, особенно если используются для сырого мяса.

Пластиковые доски

Пластиковые доски широко применяются на профессиональных кухнях благодаря непористой поверхности и возможности мытья в посудомоечной машине. Их легко дезинфицировать, а цветовая кодировка помогает избегать перекрестного загрязнения.

Однако проблема возникает при длительном использовании. На поверхности образуются глубокие борозды от ножей, в которых могут задерживаться бактерии даже после мытья. Изношенные пластиковые доски сложнее полностью продезинфицировать, поэтому их рекомендуют регулярно заменять.

Отдельное внимание эксперты обращают на микропластик. Во время нарезки с поверхности могут отделяться микроскопические частицы, которые попадают в пищу. Исследования фиксируют такое явление, однако его влияние на здоровье человека пока окончательно не определено.

Бамбуковые доски

Бамбук часто воспринимают как аналог древесины, однако он является травой. Такие доски обычно более плотные и более водостойкие, но имеют другие особенности.

Бамбуковые доски изготавливают из склеенных полосок, и именно клеевые соединения могут быть потенциальными слабыми местами — как с точки зрения долговечности, так и накопления бактерий. Кроме того, твердость материала может быстрее изнашивать лезвия ножей и способствовать появлению микроцарапин.

Они больше подходят для легких задач — нарезания фруктов, овощей или хлеба.

Композитные доски

Композитные доски изготавливают из древесных волокон и смол под высоким давлением. В результате образуется плотная непористая поверхность, которая хорошо выдерживает нагрузки.

Такие доски менее подвержены образованию глубоких борозд, чем пластик, и не требуют сложного ухода, как древесина. Многие из них можно мыть в посудомоечной машине. В то же время эксперты отмечают, что безопасность зависит от качества материалов, в частности смолы.

Специалисты сходятся на том, что главный фактор — это не материал, а поведение пользователя. Своевременное мытье, тщательное ополаскивание и полное высушивание доски после каждого использования значительно важнее выбора между деревом и пластиком.

Особое внимание стоит уделять влаге: если доска остается мокрой или хранится во влажном состоянии, риск размножения бактерий возрастает независимо от материала.

