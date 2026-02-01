Деревянная кухонная доска будет, как новая: неприятный запах и темные пятна исчезнут, словно не было

Чем отчистить кухонную доску / © Credits

Деревянная доска — незаменимый помощник на кухне, но со временем она впитывает запахи, темнеет и покрывается следами от ножа. Даже после мытья кажется, что чистота только поверхностна, а внутри остаются бактерии и неприятный запах. На самом деле есть простой и действенный способ вернуть доске свежесть и аккуратный вид, используя натуральные средства, не вредящие дереву.

Почему деревянная доска быстро впитывает запахи и грязь

Дерево имеет ячеистую структуру, поэтому оно легко поглощает влагу, соки продуктов и жиры. Поэтому запах рыбы, лука или чеснока может оставаться надолго, а на поверхности появляются темные пятна. Обычная мойка не всегда доходит до более глубоких слоев материала, поэтому доска требует периодической глубокой очистки.

Какой лучший способ очищения кухонной деревянной доски без агрессивной химии

Один из самых эффективных методов — использование крупной поваренной соли и половинки лимона. Соль работает как мягкий абразив, а лимонный сок действует как природный антисептик и нейтрализатор запахов.

На поверхность доски обильно насыпьте соли, после чего нужно взять половинку лимона и втирать ее в дерево круговыми движениями. Особое внимание следует уделить темным пятнам и местам с сильным запахом. Постепенно соль растворяется, а вместе с ней с поверхности исчезают загрязнения.

Если доска изношена, после первой очистки можно оставить соль и лимонный сок на поверхности еще на 10 минут. За это время активные вещества проникнут глубже в структуру дерева. Затем доску следует хорошо промыть теплой водой и вытереть насухо полотенцем. После такой процедуры дерево становится светлее, а пятна менее заметными или исчезают полностью.

Для нейтрализации стойких запахов можно дополнительно натереть доску пищевой содой, оставить ее на несколько минут, затем смыть теплой водой. Сода отлично поглощает ароматы и делает поверхность свежей без постороннего запаха.

Почему важно увлажнять доску после очищения

После глубокого мытья древесина становится более сухой, поэтому ей нужно питание. Для этого достаточно нанести тонкий слой растительного или минерального масла на чистую и сухую поверхность. Масло втирают в доску мягкой салфеткой и оставляют на несколько часов или ночью. Это закрывает поры, предотвращает впитывание влаги и продлевает срок службы кухонной утвари.

Как часто нужно проводить такую очистку

Глубокую чистку деревянной доски желательно проводить раз в 3 недели, а если вы часто режете рыбу или мясо — даже чаще. Регулярный уход позволяет избежать скопления бактерий и сохранить доску в идеальном состоянии на долгие годы.