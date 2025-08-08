Дерматология раскрыла неожиданную причину старения мочек ушей: как этого избежать

Ухо / © Pexels

Американская дерматологиня Сэм Эллис раскрыла простой, но действенный совет, который поможет сохранить молодость лица. По ее словам, чтобы предотвратить обвисание мочек ушей и растяжение проколов, достаточно бодрствовать в серьгах.

В своем видео в TikTok докторша Эллис объяснила, что с возрастом мочки ушей становятся менее упругими. Если каждую ночь спать в серьгах, это создает ненужное напряжение, которое со временем растягивает проколы. Это может привести к тому, что серьги начнут выглядеть очень плохо и будут держаться слишком низко.

Дерматология подчеркивает, что это касается только мягких мочек ушей, а не проколов в хрящах. Она советует снимать на ночь все виды сережек, включая маленькие гвоздики и обручи.

Многие пользователи в комментариях признались, что носили серьги каждую ночь и даже не знали о такой проблеме. Некоторые из них, которым уже за 40 или 50, подтвердили, что заметили изменения в своих мочках ушей. Для тех, кто уже столкнулся с этой проблемой, доктор Эллис отметила, что существуют косметические процедуры, такие как введение филеров или хирургический ремонт мочки уха.

Научные исследования подтверждают, что с возрастом уши изменяют форму не из-за роста, а из-за разрушения хрящей и кожи под действием силы тяжести. Этот эффект в сочетании с потерей объема на лице делает уши визуально большими.

