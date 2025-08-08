- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 28
- Время на прочтение
- 2 мин
Дерматология раскрыла неожиданную причину старения мочек ушей: как этого избежать
Привычка, которая кажется невиновной, может навредить вашему облику. Дерматология Сэм Эллис советует каждую ночь снимать серьги, чтобы предотвратить преждевременное обвисание мочек ушей.
Американская дерматологиня Сэм Эллис раскрыла простой, но действенный совет, который поможет сохранить молодость лица. По ее словам, чтобы предотвратить обвисание мочек ушей и растяжение проколов, достаточно бодрствовать в серьгах.
Об этом пишет Daily Mail.
В своем видео в TikTok докторша Эллис объяснила, что с возрастом мочки ушей становятся менее упругими. Если каждую ночь спать в серьгах, это создает ненужное напряжение, которое со временем растягивает проколы. Это может привести к тому, что серьги начнут выглядеть очень плохо и будут держаться слишком низко.
Дерматология подчеркивает, что это касается только мягких мочек ушей, а не проколов в хрящах. Она советует снимать на ночь все виды сережек, включая маленькие гвоздики и обручи.
Многие пользователи в комментариях признались, что носили серьги каждую ночь и даже не знали о такой проблеме. Некоторые из них, которым уже за 40 или 50, подтвердили, что заметили изменения в своих мочках ушей. Для тех, кто уже столкнулся с этой проблемой, доктор Эллис отметила, что существуют косметические процедуры, такие как введение филеров или хирургический ремонт мочки уха.
Научные исследования подтверждают, что с возрастом уши изменяют форму не из-за роста, а из-за разрушения хрящей и кожи под действием силы тяжести. Этот эффект в сочетании с потерей объема на лице делает уши визуально большими.
Напомним, современный мир красоты стремительно меняется, от дорогих инъекций до бюджетных домашних методов. Один из трендов TikTok и Instagram — тейпирование лица, обещающего мгновенный эффект лифтинга без хирургии и боли. Но действительно ли эти ленты работают, и главное — безопасно ли их использовать, попытаемся разобраться.