Деруны будут золотистыми и пышными и не будут впитывать масло: добавьте этот копеечный продукт
Благодаря простому секрету ваши деруны всегда будут получаться идеальными. Это бюджетный и действенный способ сделать любимое украинское блюдо еще вкуснее.
Деруны — одно из самых популярных и вкусных блюд, которое любят в каждой украинской семье. Но часто хозяйки сталкиваются с проблемой: деруны получаются слишком жирными, впитывают много растительного масла и быстро теряют аппетитный вид. Чтобы получить золотистые, пышные и в то же время менее жирные деруны, достаточно добавить в тесто обычную манку.
Почему манка делает деруны идеальными
Манная крупа впитывает лишнюю жидкость из картофеля, благодаря чему тесто становится гуще и держит форму. Она образует легкую текстуру, делает деруны более воздушными и помогает снизить количество масла, которое они поглощают во время жарки. В результате блюдо остается сочным внутри, но имеет хрустящую и аппетитную корочку.
Как правильно приготовить деруны с манкой
Натрите картофель на мелкой терке и слейте лишний сок.
Добавьте яйцо, мелко натертый лук, соль и перец.
Насыпьте 1–2 столовых ложки манки и хорошо перемешайте.
Оставьте смесь на 10 минут, чтобы крупа успела впитать жидкость.
Жарьте деруны на разогретой сковороде с минимальным количеством масла до золотистой корочки.
Как сделать деруны еще вкуснее
Чтобы деруны были еще более нежными, замените часть картофеля на кабачок, также добавьте немного манки для густоты.
Корочка будет особенно хрустящей, если после жарки положить деруны на несколько минут в духовку.
Также в тесто можно добавить нарезанную зелень укропа или петрушки.