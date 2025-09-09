Деруны будут золотистыми и пышными и не будут впитывать масло: добавьте этот копеечный продукт

Как приготовить идеальные деруны / © Фото из открытых источников

Деруны — одно из самых популярных и вкусных блюд, которое любят в каждой украинской семье. Но часто хозяйки сталкиваются с проблемой: деруны получаются слишком жирными, впитывают много растительного масла и быстро теряют аппетитный вид. Чтобы получить золотистые, пышные и в то же время менее жирные деруны, достаточно добавить в тесто обычную манку.

Почему манка делает деруны идеальными

Манная крупа впитывает лишнюю жидкость из картофеля, благодаря чему тесто становится гуще и держит форму. Она образует легкую текстуру, делает деруны более воздушными и помогает снизить количество масла, которое они поглощают во время жарки. В результате блюдо остается сочным внутри, но имеет хрустящую и аппетитную корочку.

Как правильно приготовить деруны с манкой

Натрите картофель на мелкой терке и слейте лишний сок. Добавьте яйцо, мелко натертый лук, соль и перец. Насыпьте 1–2 столовых ложки манки и хорошо перемешайте. Оставьте смесь на 10 минут, чтобы крупа успела впитать жидкость. Жарьте деруны на разогретой сковороде с минимальным количеством масла до золотистой корочки.

Как сделать деруны еще вкуснее