ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
364
Время на прочтение
1 мин

Деруны будут золотистыми и пышными и не будут впитывать масло: добавьте этот копеечный продукт

Благодаря простому секрету ваши деруны всегда будут получаться идеальными. Это бюджетный и действенный способ сделать любимое украинское блюдо еще вкуснее.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как приготовить идеальные деруны

Как приготовить идеальные деруны / © Фото из открытых источников

Деруны — одно из самых популярных и вкусных блюд, которое любят в каждой украинской семье. Но часто хозяйки сталкиваются с проблемой: деруны получаются слишком жирными, впитывают много растительного масла и быстро теряют аппетитный вид. Чтобы получить золотистые, пышные и в то же время менее жирные деруны, достаточно добавить в тесто обычную манку.

Почему манка делает деруны идеальными

Манная крупа впитывает лишнюю жидкость из картофеля, благодаря чему тесто становится гуще и держит форму. Она образует легкую текстуру, делает деруны более воздушными и помогает снизить количество масла, которое они поглощают во время жарки. В результате блюдо остается сочным внутри, но имеет хрустящую и аппетитную корочку.

Как правильно приготовить деруны с манкой

  1. Натрите картофель на мелкой терке и слейте лишний сок.

  2. Добавьте яйцо, мелко натертый лук, соль и перец.

  3. Насыпьте 1–2 столовых ложки манки и хорошо перемешайте.

  4. Оставьте смесь на 10 минут, чтобы крупа успела впитать жидкость.

  5. Жарьте деруны на разогретой сковороде с минимальным количеством масла до золотистой корочки.

Как сделать деруны еще вкуснее

  • Чтобы деруны были еще более нежными, замените часть картофеля на кабачок, также добавьте немного манки для густоты.

  • Корочка будет особенно хрустящей, если после жарки положить деруны на несколько минут в духовку.

  • Также в тесто можно добавить нарезанную зелень укропа или петрушки.

Дата публикации
Количество просмотров
364
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie